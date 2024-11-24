Пермячка отсудила у салона пермского миллиардера 202,5 тысячи рублей за неисправный автомобиль

Жительница Перми купила в салоне «Сатурн-Р», который принадлежит миллиардеру Александру Репину, автомобиль Lada Vesta за 1,9 млн рублей. Но машина оказалась неисправной. Женщина вернула ее в салон, а деньги ей отдавать не спешили. Тогда пермячка обратилась в суд.
«Жительница Перми заключила договор купли-продажи Lada Vesta 2023 года выпуска стоимостью 1,9 млн рублей с ООО „Сатурн-Р-Авто“. Во время эксплуатации были выявлены дефекты. Женщина потребовала вернуть оплату, но автосалон задержал выплату средств. Суд решил взыскать в пользу покупательницы 202,5 тысячи рублей неустойки и компенсации», — сказано в решении Ленинского районного суда Перми, копия которого имеется в распоряжении редакции.
В документах уточняется, что у автомобиля оказался неисправен двигатель, тормозная система и блок АБС. Двигатель в салоне пытались заменить, но это не решило проблемы в работе машины. Сначала покупательница хотела взыскать с автосалона 1,6 млн рублей, но суд посчитал эту сумму слишком завышенной и снизил ее до 202,5 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что пермячка засудила автосалон «Сатурн-Р» за сломанную систему мультимедиа.
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