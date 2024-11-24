В школах Пермского края из-за высокой заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями за прошедшую неделю на карантин закрылась 41 группа в детских садах и 42 класса в школах. Об этом сообщила заместитель начальника эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт.
«В период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) учебный процесс приостанавливается в случае отсутствия 20 процентов детей и более», — говорится в заявлении Роспотребнадзора. Ранее Роспотребнадзор сообщал о возобновлении роста заболеваемости ОРВИ в середине ноября. Но эпидемический порог еще не достигнут.
С наступлением осеннего периода повышается заболеваемость гриппом, что связано с рядом факторов: понижение температуры воздуха, снижение солнечной активности, ослабление иммунной системы и увеличение времени, проводимого в закрытых помещениях, так как дети возвращаются в школы и детские сады, а взрослые в офисы и на рабочие места. Штаммы гриппа и ОРВИ осенью 2024 года характеризуются высокой заразностью, быстрой передачей и осложнениями.
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