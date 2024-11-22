Махонин забирает полномочия у мэра пермского ЗАТО

Полномочия администрации ЗАТО Звездный в Пермском крае по обеспечению теплоснабжения хотят передать на краевой уровень. С такой инициативой выступил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Документ есть в распоряжении URA.RU. Также планируется, что администрация ЗАТО вправе передать краю теплосетевое имущество.
«Проект закона разработан в целях совершенствования системы регулирования правоотношений в сфере теплоснабжения и предусматривает передачу отдельных полномочий ЗАТО Звездный органам государственной власти Пермского края. Централизация полномочий позволит оперативно решать вопросы в указанной сфере, будет способствовать единообразию региональной политики и ее совершенствованию», — говорится в пояснительной записке.
Речь идет о полномочиях, предусматривающих организацию обеспечения надежного теплоснабжения, согласование вывода источников тепловой энергии и сетей в ремонт и из эксплуатации, утверждение схемы теплоснабжения и присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, согласование инвестпрограмм. Если депутаты заксобрания поддержат инициативу, полномочия перейдут с 1 января 2025 года.
Губернатор Пермского края планомерно занимается централизацией полномочий. Первыми на краевой уровень перешли функции мэрии Прикамья в сфере градостроительства, потом регион забрал отдельные образовательные функции, а также полномочия в области наружной рекламы и ряд других. Этой осенью было решено передать краю градостроительные функции Пермского района, Краснокамска и Добрянки. Также депутаты поддержали передачу на региональный уровень строительство крупных соцобъектов.
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