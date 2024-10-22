Советник Махонина объяснил, почему губернатор забирает полномочия трех мэров

Изъятие градостроительных полномочий у администраций Добрянского, Краснокамского и Пермского округов позволит выстроить единую политику развития расположенных рядом с Пермью муниципалитетов. Об этом на заседании комитета заксобрания по инфраструктуре 22 октября заявил его председатель Павел Черепанов, который является также советником губернатора Махонина.
«Когда муниципалитет проводит конкурсные процедуры по внесению изменений в градостроительные документы, то как заказчик может точечно влиять на политику муниципалитета. Как правило, это влияние оказывается негативным, потому что идет в интересах конкретных людей. Но самое главное, мы не видим комплексного развития территории», — передает слова Черепанова корреспондент URA.RU, который был на заседании.
Депутат привел в пример Кондратово. Часть деревни относится к Перми, а другая часть — к Пермскому району. И администрации муниципалитетов по-разному видят развитие населенного пункта. «Планы поучатся несовместимые. Когда мы видим всю модель — с точки зрения социальных объектов, дорог, логистических цепочек — мы понимаем, что это неэффективно и неправильно», — отметил он.
Черепанов оговорился, что централизацию градостроительных полномочий на уровне края «пока начали с близлежащих районов», «а там дальше будет видно». «Общего взгляда пока нет, думаю, что он появится», — отметил советник губернатора. Комитет по инфраструктуре поддержал законопроект.
Ранее URA.RU сообщало, что с инициативой передачи на краевой уровень градостроительных полномочий Добрянки, Краснокамска и Пермского района вышел губернатор Дмитрий Махонин. В 2021 году край забрал градостроительные функции Перми. Также на уровень региона перешли функции всех муниципалитетов по строительству социально важных объектов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!