В главной энергокомпании Урала сменилось руководство

Как и анонсировало URA.RU, новым директором ПАО «Россети Урал» (обслуживает порядка 70% территории в УрФО) стал Дмитрий Воденников, бывший руководитель крупнейшего филиала компании в Москве. Информация о назначении появилась в официальном telegram-канале «Россети Урал».
«Дмитрий Воденников назначен генеральным директором ПАО „Россети Урал“. Решение принял Совет директоров компании на заседании 21 ноября. Ранее он занимал руководящие посты в ПАО „ФСК ЕЭС“ (в настоящее время — ПАО „Россети“) и возглавлял крупнейший филиал ПАО „Россети Московский регион“ — „Московские кабельные сети“», — говорится в сообщении. Коллективу его представил председатель совета директоров уральского филиала компании Даниил Краинский.
Как ранее сообщало URA.RU, Воденников окончил Курганский государственный университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств», а путь в энергетике начал в Западных электрических сетях ОАО «Курганэнерго». В 2011-м был назначен замдиректора МЭС Западной Сибири, а с апреля 2015-го по октябрь 2020 года занимал должность гендиректора Сибирского филиала «ФСК ЕЭС» (старое название «Россетей»).
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