В новом сезоне «Полярного» покажут серию, снятую в Салехарде

Михаил Пореченков снялся в Салехарде (фото из архива)
Серию комедийного сериала «Полярный», снятую в Салехарде (ЯНАО), покажут в рамках четвертого сезона. Премьера сезона состоится на телеканале ТНТ 2 декабря.
«На телеканале ТНТ покажут сериал „Полярный“. Съемки одной из серий проходили в Салехарде и его окрестностях в начале года. Премьера четвертого сезона комедии состоится 2 декабря в 20:00», — сообщает «Север-Пресс».
В составе съемочной группы Салехард посетили актеры Михаил Пореченков и Игорь Жижикин. «Полярный» снимает режиссер Радик Рахимов.
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