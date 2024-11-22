В новом сезоне «Полярного» покажут серию, снятую в Салехарде

Михаил Пореченков посетил Салехард во время съемок телесериала «Полярный»
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Пореченков снялся в Салехарде (фото из архива)
Михаил Пореченков снялся в Салехарде (фото из архива) Фото:

Серию комедийного сериала «Полярный», снятую в Салехарде (ЯНАО), покажут в рамках четвертого сезона. Премьера сезона состоится на телеканале ТНТ 2 декабря.

«На телеканале ТНТ покажут сериал „Полярный“. Съемки одной из серий проходили в Салехарде и его окрестностях в начале года. Премьера четвертого сезона комедии состоится 2 декабря в 20:00», — сообщает «Север-Пресс».

В составе съемочной группы Салехард посетили актеры Михаил Пореченков и Игорь Жижикин. «Полярный» снимает режиссер Радик Рахимов.

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Серию комедийного сериала «Полярный», снятую в Салехарде (ЯНАО), покажут в рамках четвертого сезона. Премьера сезона состоится на телеканале ТНТ 2 декабря. «На телеканале ТНТ покажут сериал „Полярный“. Съемки одной из серий проходили в Салехарде и его окрестностях в начале года. Премьера четвертого сезона комедии состоится 2 декабря в 20:00», — сообщает «Север-Пресс». В составе съемочной группы Салехард посетили актеры Михаил Пореченков и Игорь Жижикин. «Полярный» снимает режиссер Радик Рахимов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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