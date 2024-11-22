Медведев признал возможности Трампа положить конец украинскому конфликту

Избранный президент США Дональд Трамп обладает потенциалом для урегулирования конфликта на Украине, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Исходим из того, что избранный президент Трамп — прагматичный человек. [Он] во всеуслышание заявил, что будет заниматься прекращением конфликта в кратчайшие сроки. А он может это сделать», — отметил Медведев. Зампред Совбеза подчеркнул, что «все ключи в Вашингтоне».
Дональд Трамп, победивший на президентских выборах 5 ноября своего оппонента от демократов Камалу Харрис, готовится к инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года. Он ранее высказывался о намерении активно вмешаться в процесс урегулирования украинского кризиса и добиться его завершения в кратчайшие сроки.
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