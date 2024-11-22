22 ноября 2024

Медведев признал возможности Трампа положить конец украинскому конфликту

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Медведев отметил прагматичность Трампа
Медведев отметил прагматичность Трампа Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп обладает потенциалом для урегулирования конфликта на Украине, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Исходим из того, что избранный президент Трамп — прагматичный человек. [Он] во всеуслышание заявил, что будет заниматься прекращением конфликта в кратчайшие сроки. А он может это сделать», — отметил Медведев. Зампред Совбеза подчеркнул, что «все ключи в Вашингтоне».

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах 5 ноября своего оппонента от демократов Камалу Харрис, готовится к инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года. Он ранее высказывался о намерении активно вмешаться в процесс урегулирования украинского кризиса и добиться его завершения в кратчайшие сроки.

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Избранный президент США Дональд Трамп обладает потенциалом для урегулирования конфликта на Украине, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya. «Исходим из того, что избранный президент Трамп — прагматичный человек. [Он] во всеуслышание заявил, что будет заниматься прекращением конфликта в кратчайшие сроки. А он может это сделать», — отметил Медведев. Зампред Совбеза подчеркнул, что «все ключи в Вашингтоне». Дональд Трамп, победивший на президентских выборах 5 ноября своего оппонента от демократов Камалу Харрис, готовится к инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года. Он ранее высказывался о намерении активно вмешаться в процесс урегулирования украинского кризиса и добиться его завершения в кратчайшие сроки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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