22 ноября 2024

Певица Ирина Круг спела песню на слова автора из Кургана. Видео

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Круг выступила с новой песней
Круг выступила с новой песней Фото:

Исполнительница песен в стиле шансон Ирина Круг выпустила новый клип. Текст песни к нему написала курганская поэтесса Лариса Фомина. Об этом автор стихов рассказала в соцсети.

«Состоялась премьера клипа Ирины Круг „Формула счастья“. Слова песни — Ларисы Фоминой, музыка Рустама Разыкова», — сообщила автор из Кургана на своей странице во «ВКонтакте». Клип опубликован в паблике «Видео: „Русский шансон“.

Ранее на престижном музыкальном конкурсе «Новая волна 2024» Лариса Долина исполнила композицию «Билась в твое сердце», текст к которой написала поэтесса Лариса Фомина. Это вторая песня курганского автора, которую Долина представила на конкурсе. 

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Исполнительница песен в стиле шансон Ирина Круг выпустила новый клип. Текст песни к нему написала курганская поэтесса Лариса Фомина. Об этом автор стихов рассказала в соцсети. «Состоялась премьера клипа Ирины Круг „Формула счастья“. Слова песни — Ларисы Фоминой, музыка Рустама Разыкова», — сообщила автор из Кургана на своей странице во «ВКонтакте». Клип опубликован в паблике «Видео: „Русский шансон“. Ранее на престижном музыкальном конкурсе «Новая волна 2024» Лариса Долина исполнила композицию «Билась в твое сердце», текст к которой написала поэтесса Лариса Фомина. Это вторая песня курганского автора, которую Долина представила на конкурсе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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