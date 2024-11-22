Исполнительница песен в стиле шансон Ирина Круг выпустила новый клип. Текст песни к нему написала курганская поэтесса Лариса Фомина. Об этом автор стихов рассказала в соцсети.
«Состоялась премьера клипа Ирины Круг „Формула счастья“. Слова песни — Ларисы Фоминой, музыка Рустама Разыкова», — сообщила автор из Кургана на своей странице во «ВКонтакте». Клип опубликован в паблике «Видео: „Русский шансон“.
Ранее на престижном музыкальном конкурсе «Новая волна 2024» Лариса Долина исполнила композицию «Билась в твое сердце», текст к которой написала поэтесса Лариса Фомина. Это вторая песня курганского автора, которую Долина представила на конкурсе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!