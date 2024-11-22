Пермяков зовут упаковывать косметику «Лэтуаль» за зарплату в 760 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работу в Москве на складе косметики «Лэтуаль». Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить до 760 тысяч рублей.
«Для соискателей из Пермского края открыт набор на склад косметики „Лэтуаль“ в Москве. Необходимы упаковщики. Помимо упаковки готовой продукции в обязанности также входит ее стикеровка и подготовка к отгрузке. Вахта от 15 до 60 смен. За вахту в 60 рабочих смен вы получите около 760 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.
Вахтовиков обещают кормить за счет работодателя и бесплатно заселить в общежития. Для семейных пар предусмотрены персональные условия проживания. На работу принимают без опыта. Работодатель обещает компенсировать проезд от родного города до столицы при предъявлении билета.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Пермского края зовут работать вахтовым методом упаковщиками мыла за зарплату в 350 тысяч рублей. Столько обещают платить за вахту в 90 рабочих смен.
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