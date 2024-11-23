Пермь отправила на СВО бронежилеты и тепловизоры

В воинские части, госпитали и к пострадавшим мирным жителям отправился очередной груз с гуманитарной помощью из Пермского края. Пять тонн груза направился автотранспортом благотворительного фонда «Единый центр поддержки».
«В ближайшее время пострадавшее мирное население ЛНР и ДНР, бойцы Прикамья в зоне СВО и проходящие лечение в госпиталях получат адресные посылки, носилки, дизельные электростанции, инверторные генераторы, наборы инструментов, силовые кабели, маскировочные сети, капюшоны РЭБ, средства радиоэлектронной борьбы „Ромашка“, бронежилеты, шлемы, баллистические стрелковые очки, детекторы дронов, тепловизоры, жилет „Yakeda“, крупы, чай, кофе, сахар, печенье, колбасные изделия, сухофрукты и другие продукты питания, марлю, предметы и средства личной гигиены, носки, перчатки и другое имущество», — сообщили в благотворительном фонде.
Представители «Единого центра поддержки» добавили, что помочь в формировании гуманитарного груза может каждый желающий. Одежду и другие необходимые бойцам вещи принимаются в офисе фонда по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 57, или на склад по ул. Крупской, 5д.
Можно самостоятельно приобрести позиции, указанные в заявках, размещенных на сайте Фонда, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере «Telegram». По всем вопросам, связанным с приобретением, передачей и отправкой гуманитарной помощи, предлагаются обращаться по номеру дежурного телефона: 8-912-881-99-59 с понедельника по четверг: с 09:00 до 18.00 и в пятницу: с 09:00 до 17.00.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что сотрудники исправительной колонии №1 в Соликамске (Пермский край) направили в зону специальной военной операции гуманитарную помощь. Груз собрали в рамках добровольческой организации «За наших Соликамск и не только».
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