Медведев ответил на главный страх в Европе

Применение Москвой ядерного оружия будет крайним вариантом в сложившейся ситуации, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Использование ядерного оружия, в соответствии с нашими доктринальными документами, это крайний вариант», — заявил Медведев. Он добавил, что Россия на самом деле не хочет, чтобы это вообще когда-либо произошло.
Запуск новейших российских ракет по целям в Днепропетровске заставил отреагировать ведущие страны мира. Так, лидер Соединенных Штатов Джо Байден позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Подробнее о реакции лидеров государств — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.