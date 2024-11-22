22 ноября 2024

Медведев ответил на главный страх в Европе

Медведев: использование Россией ядерного оружия — крайний вариант
© Служба новостей «URA.RU»
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Использование ядерного оружия - это крайний вариант, считает Медведев
Использование ядерного оружия - это крайний вариант, считает Медведев Фото:

Применение Москвой ядерного оружия будет крайним вариантом в сложившейся ситуации, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Использование ядерного оружия, в соответствии с нашими доктринальными документами, это крайний вариант», — заявил Медведев. Он добавил, что Россия на самом деле не хочет, чтобы это вообще когда-либо произошло.

Запуск новейших российских ракет по целям в Днепропетровске заставил отреагировать ведущие страны мира. Так, лидер Соединенных Штатов Джо Байден позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Подробнее о реакции лидеров государств — в материале URA.RU.

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Применение Москвой ядерного оружия будет крайним вариантом в сложившейся ситуации, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya. «Использование ядерного оружия, в соответствии с нашими доктринальными документами, это крайний вариант», — заявил Медведев. Он добавил, что Россия на самом деле не хочет, чтобы это вообще когда-либо произошло. Запуск новейших российских ракет по целям в Днепропетровске заставил отреагировать ведущие страны мира. Так, лидер Соединенных Штатов Джо Байден позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Подробнее о реакции лидеров государств — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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