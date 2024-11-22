В пермском Кизеле оштрафован перевозчик, не выходивший на маршрут две недели

В Кизеле Пермского края оштрафовали перевозчика, нарушившего условия муниципального контракта. Перевозчик на две недели прекратил работу на социально значимом маршруте, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
«Установлено, что перевозчиком, осуществляющим пассажирские перевозки на территории города Кизела, требования контракта не выполняются. Движение общественно значимого маршрута, движущегося до городской больницы, было приостановлено на две недели. Нарушались права и интересы жителей города на транспортную доступность», — сказано на сайте ведомства.
Движение маршрута возобновлено в нормальном режиме. Директору предприятия было внесено представление, а руководителя компании оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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