22 ноября 2024

Свердловскую область накроет холодный фронт

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, зима, погода, холод, похолодание
Похолодание прогнозируют 23 ноября Фото:

Через Свердловскую область 23 ноября пройдет холодный атмосферный фронт. В этот день будут слабые осадки. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«В субботу через территорию Свердловской области проходит холодный атмосферный фронт. Благодаря близости антициклона фронт разрушается, его присутствие в основном отмечается по наличию облачности, осадки преимущественно слабые», — пояснил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В ночь на воскресенье воздушная масса вновь сменится на более теплую. На Урале 24 ноября ожидается существенный дневной прогрев по всей территории области. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, а днем от -2 до +3 градусов.

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Через Свердловскую область 23 ноября пройдет холодный атмосферный фронт. В этот день будут слабые осадки. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В субботу через территорию Свердловской области проходит холодный атмосферный фронт. Благодаря близости антициклона фронт разрушается, его присутствие в основном отмечается по наличию облачности, осадки преимущественно слабые», — пояснил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В ночь на воскресенье воздушная масса вновь сменится на более теплую. На Урале 24 ноября ожидается существенный дневной прогрев по всей территории области. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, а днем от -2 до +3 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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