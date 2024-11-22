Природа Погода Свердловскую область накроет холодный фронт 23 ноября 2024 в 10:30 Размер текста - 17 + Похолодание прогнозируют 23 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Через Свердловскую область 23 ноября пройдет холодный атмосферный фронт. В этот день будут слабые осадки. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В субботу через территорию Свердловской области проходит холодный атмосферный фронт. Благодаря близости антициклона фронт разрушается, его присутствие в основном отмечается по наличию облачности, осадки преимущественно слабые», — пояснил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В ночь на воскресенье воздушная масса вновь сменится на более теплую. На Урале 24 ноября ожидается существенный дневной прогрев по всей территории области. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, а днем от -2 до +3 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Через Свердловскую область 23 ноября пройдет холодный атмосферный фронт. В этот день будут слабые осадки. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В субботу через территорию Свердловской области проходит холодный атмосферный фронт. Благодаря близости антициклона фронт разрушается, его присутствие в основном отмечается по наличию облачности, осадки преимущественно слабые», — пояснил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В ночь на воскресенье воздушная масса вновь сменится на более теплую. На Урале 24 ноября ожидается существенный дневной прогрев по всей территории области. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, а днем от -2 до +3 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям