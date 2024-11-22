Свердловскую область накроет холодный фронт

Через Свердловскую область 23 ноября пройдет холодный атмосферный фронт. В этот день будут слабые осадки. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«В субботу через территорию Свердловской области проходит холодный атмосферный фронт. Благодаря близости антициклона фронт разрушается, его присутствие в основном отмечается по наличию облачности, осадки преимущественно слабые», — пояснил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В ночь на воскресенье воздушная масса вновь сменится на более теплую. На Урале 24 ноября ожидается существенный дневной прогрев по всей территории области. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, а днем от -2 до +3 градусов.
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