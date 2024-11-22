Глава Минпромторга рассказал, когда разработают самолет с новыми «пермскими» двигателями

Лайнер с новыми двигателями ПД-35, спроектированными пермским АО «ОДК-Авиадвигатель», будет разработан не раньше 2030 года. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
«Ранее разработанный двигатель ПД-14 уже готов и сертифицирован. Это перспективный двигатель с большой тягой. Планируется создать целое семейство таких двигателей. На данный момент России необходим свой широкофюзеляжный самолет, а для таких конструкций нужны новые двигатели с гораздо более сильной тягой. Это как раз ПД-35. Сроки его создания — за пределами 2030 года» — рассказал Алиханов в интервью «Россия 24».
Ранее стало известно о завершении постройки опытного самолета МС-21-310. Самолет был оснащен отечественными двигателями ПД-14.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!