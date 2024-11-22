22 ноября 2024

Глава Минпромторга рассказал, когда разработают самолет с новыми «пермскими» двигателями

Алиханов: лайнер с двигателем от пермских конструкторов создадут после 2030 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал о двигателях
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал о двигателях Фото:

Лайнер с новыми двигателями ПД-35, спроектированными пермским АО «ОДК-Авиадвигатель», будет разработан не раньше 2030 года. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Ранее разработанный двигатель ПД-14 уже готов и сертифицирован. Это перспективный двигатель с большой тягой. Планируется создать целое семейство таких двигателей. На данный момент России необходим свой широкофюзеляжный самолет, а для таких конструкций нужны новые двигатели с гораздо более сильной тягой. Это как раз ПД-35. Сроки его создания — за пределами 2030 года» — рассказал Алиханов в интервью «Россия 24».

Ранее стало известно о завершении постройки опытного самолета МС-21-310. Самолет был оснащен отечественными двигателями ПД-14.

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Лайнер с новыми двигателями ПД-35, спроектированными пермским АО «ОДК-Авиадвигатель», будет разработан не раньше 2030 года. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. «Ранее разработанный двигатель ПД-14 уже готов и сертифицирован. Это перспективный двигатель с большой тягой. Планируется создать целое семейство таких двигателей. На данный момент России необходим свой широкофюзеляжный самолет, а для таких конструкций нужны новые двигатели с гораздо более сильной тягой. Это как раз ПД-35. Сроки его создания — за пределами 2030 года» — рассказал Алиханов в интервью «Россия 24». Ранее стало известно о завершении постройки опытного самолета МС-21-310. Самолет был оснащен отечественными двигателями ПД-14.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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