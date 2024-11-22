В курганском городе два дома остались без горячей воды

Специалисты планируют устранить порыв в течение дня
В Шадринске Курганской области из-за порыва два дома остались без горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Бригады устраняют порыв в центре Шадринска. Дома по улице Свердлова, 57 и Пролетарская, 78 попали под отключение горячей воды», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».
В мэрии добавили, что неудобства временные. Специалисты планируют завершить работы в течение дня.
Сообщалось, что сотни курганцев останутся без горячей воды. Под частичное отключение попадали 12 жилых домов по улицам Свердлова, Невежина, кремлева и Победы.
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