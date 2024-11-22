22 ноября 2024

В курганском городе два дома остались без горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артем Жога с визитом в технопарк «Университетский». Екатеринбург , раковина, вода из крана, вода, женская рука
Специалисты планируют устранить порыв в течение дня Фото:

В Шадринске Курганской области из-за порыва два дома остались без горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Бригады устраняют порыв в центре Шадринска. Дома по улице Свердлова, 57 и Пролетарская, 78 попали под отключение горячей воды», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

В мэрии добавили, что неудобства временные. Специалисты планируют завершить работы в течение дня.

Сообщалось, что сотни курганцев останутся без горячей воды. Под частичное отключение попадали 12 жилых домов по улицам Свердлова, Невежина, кремлева и Победы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шадринске Курганской области из-за порыва два дома остались без горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Бригады устраняют порыв в центре Шадринска. Дома по улице Свердлова, 57 и Пролетарская, 78 попали под отключение горячей воды», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». В мэрии добавили, что неудобства временные. Специалисты планируют завершить работы в течение дня. Сообщалось, что сотни курганцев останутся без горячей воды. Под частичное отключение попадали 12 жилых домов по улицам Свердлова, Невежина, кремлева и Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...