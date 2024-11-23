У россиян осталась неделя, чтобы оплатить четыре важных налога

У россиян осталась одна неделя на уплату нескольких видов налогов. URA.RU рассказывает, какие налоги необходимо оплатить до конца месяца, как это сделать и до какого числа.
Какие налоги нужно оплатить до начала декабря
Имущественный налог
Это ежегодная плата, взимаемая государством за право владения недвижимостью. Ответственность за его уплату несет владелец объекта, при этом, независимо от количества зарегистрированных в жилом помещении лиц, платежи осуществляет исключительно лицо, признанное государством владельцем. Регистрация собственности и сведения о владельцах хранятся в базе Росреестра.
Объектами, которые подлежат налогообложению являются жилые и нежилые помещения, включая:
- дома;
- квартиры;
- комнаты;
- склады и технические помещения;
- гаражи и парковочные места;
- целые комплексы зданий и сооружений, которые не могут быть разделены (например, заводы или железнодорожные линии);
- объекты незавершенного строительства.
В 2024 году введена новая форма декларации для расчета налога за 2023 год. Новый бланк можно получить через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или он будет предоставлен в уведомлении от службы. Помимо этого, произойдут изменения в кадастровой стоимости объектов недвижимости, которую местные власти пересматривают ежегодно. Налоговые ставки также будут скорректированы в ряде регионов, где недавно был переход на расчет по кадастровой стоимости. Сроки уплаты налога остаются прежними.
Земельный
В соответствии с положениями ст. 388 Налогового кодекса РФ, обязанность уплаты земельного налога возлагается на физических лиц, организации и индивидуальных предпринимателей, которые обладают правом собственности на земельные участки.
Для расчета налога применяется кадастровая стоимость, актуальная на 1 января года, следующего за отчетным периодом. Однако в 2024 году налогоплательщики имеют возможность использовать кадастровую стоимость за 2022 год, если она оказывается ниже, при условии, что физические характеристики земельного участка остались неизменными.
Транспортный
Налог, обязательный к уплате для владельцев транспортных средств. Обязанность по его уплате возлагается как на физических лиц, так и на организации, причем для юридических лиц предусмотрены особые ставки, сроки и условия начисления.
Налог платит собственник транспортного средства, а не тот, кто им управляет. В список объектов, по которым начисляется налог, входят:
- легковые и грузовые автомобили;
- мотоциклы и мотороллеры;
- автобусы и другие виды спецтехники (исключая молоковозы);
- снегоходы и мотосани;
- катера, яхты и другие плавсредства (за исключением гребных лодок);
- самолеты и вертолеты, а также самоходная техника.
С 2024 года действуют новые правила: в случае угона транспортного средства налог не будет начисляться, начиная с первого числа месяца, следующего за датой официального объявления его в розыск. В случае возвращения транспортного средства его владельцу начисление налога возобновится с месяца, следующего за месяцем возвращения. Федеральная налоговая служба (ФНС) будет автоматически получать информацию о транспортных средствах, находящихся в розыске, что упростит процесс учета.
Также упрощена процедура расчета налога при изменении регистрации автомобиля на территории другого региона. Если в течение года автомобиль был перерегистрирован в другом регионе, то налог будет начисляться по ставкам нового места регистрации с первого числа месяца, следующего за месяцем регистрации. За месяц, в который произошла перерегистрация, налог уплачивается по ставке предыдущего региона.
Налог на вклады
В 2024 году россиянам впервые нужно будет заплатить налог с процентов по вкладам, начисленных в 2023 году.
Уплата налога на процентный доход по вкладам распространяется на всех граждан, которые получают такие доходы на территории РФ. Это касается как налоговых резидентов (лиц, пребывающих в стране не менее 183 дней в течение последовательных 12 месяцев, независимо от их гражданства), так и налоговых нерезидентов (лиц, пребывающих в стране менее 183 дней за указанный период, также независимо от их гражданства). При этом ставка НДФЛ для нерезидентов с процентов от депозитов устанавливается та же, что и для резидентов.
Отдельных условий или льгот по уплате данного налога для пенсионеров и лиц с инвалидностью не предусмотрено. Эти категории граждан оплачивают налог наравне с другими налогоплательщиками, следуя общим правилам. Не облагаемый налогом доход со вклада составляет 150 тысяч рублей.
Как оплатить налоги
Срок оплаты налогов для физических лиц за 2023 год, указанный в налоговых уведомлениях, наступает 1 декабря. В этом году день уплаты выпал на выходной (воскресенье), поэтому по правилам Налогового кодекса он переносится на первый рабочий день — 2 декабря.
Налоги можно оплатить:
- через сервис «Заплати налоги», в личном кабинете налогоплательщика или через личный кабинет на портале Госуслуг, используя данные банковской карты или онлайн-сервисы партнерских банков ФНС России;
- по QR- или штрихкоду, указанному в уведомлении, в банке с использованием УИН, в почтовых отделениях, МФЦ;
- через кассы местных администраций без комиссии.
Граждане, не использующие электронные сервисы или не имеющие возможности посетить почтовое отделение, могут обратиться в налоговую службу для получения УИН через сервис «Обратиться в ФНС России» с предоставлением персональных данных и контактной информации для получения ответа. В запросе также необходимо указать налоговый период.
В случае неоплаты налогов в указанный срок, начиная с 3 декабря, начисляются пени за каждый день просрочки. Налоговая служба вышлет требование об уплате долга, и в случае его неисполнения дело может быть передано в суд для принудительного взыскания, после чего делом займутся судебные приставы.
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