Смотрим фильмы и ходим в поход: курганские подростки рассказали, как проводят время с семьей

Курганские подростки со своими семьями смотрят фильмы и делятся переживаниями

23 ноября 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Подростки рассказали, что им хватает количества общения с их семьями Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Курганские подростки рассказали, что часто с семьями смотрят фильмы, играют в настольные игры, гуляют и ездят в поход. Свои семьи они хотят создать не раньше, чем в 20 лет. URA.RU по субботам запускает рубрику «Голос поколения», название для которой выбрали подписчики telegram-канала «Курганистан». Подросткам были заданы вопросы: «Как чаще всего проводите время с семьей и чем занимаетесь? С кем из членов семьи чаще всего удается пообщаться и на какие темы? Достаточно ли этого совместного времяпрепровождения или хотелось бы больше? Если да, то чего именно бы хотелось? Хотите ли создать свою семью? Если да, в каком возрасте планируете это сделать?». В опросе приняли участие семь ребят. Большинство рассказали, что всей семьей смотрят фильмы, играют в настольные игры и ходят гулять. Чаще всего подростки общаются со своими матерями и хотят больше совместных поездок с родителями. Ответы участников опроса Катя, 18 лет: «1. Мы часто собираемся вместе, чтобы посмотреть фильмы. В последнее время нам нравятся комедии, мюзиклы и фэнтези. Вечерами мы играем в настольные игры, чаще всего это „Лото“ или „Монополия“. 2. Чаще всего я общаюсь со своей сестрой, потому что у нас небольшая разница в возрасте. Мы обсуждаем разные темы: от новостей до личных тем и планов, а также часто делимся впечатлениями от прочитанных книг. 3. В целом, мне нравится проводить время с семьей, но иногда хочется больше совместных выездов на природу или путешествий. 4. Да, я хотела бы создать свою семью. Думаю, это может произойти в возрасте около 25 лет, когда у меня будет стабильная работа и возможность обеспечить семью». Александра, 16 лет: «1. Редко, но когда встречаемся, играем вместе в разные настолки, смотрим фильмы Тима Бертона и готовим всякие вкусности. 2. Чаще всего удается общаться с братом, обычно обсуждаем фильмы или общих знакомых, рассказываем, что нового в школе и у него на работе. 3. Хотелось бы больше, даже просто видеться и обсуждать, что нового у каждого из нас. 4. Да, ближе к 25-27 годам, после окончания учебы и когда буду полностью уверена, что готова дать детям самое лучшее». Егор, 13 лет: «1. Мы с семьей любим гулять, смотреть фильмы и много всего, но особенно любимое занятие — это катание на велосипеде и поездки в поход. Мы с родителями ежегодно ездим в лес на велосипедах и устраиваем походы, как по мне, это нас сближает. 2. Я со всеми общаюсь хорошо, но больше всего, наверное, с мамой. Мы общаемся на разные темы, но самое частое — это фильмы и сериалы, ведь мама и я любим их смотреть. 3. Мне хватает времяпрепровождения с семьей. 4. Наверное, да, но в каком возрасте я пока сказать не могу». Матвей, 15 лет: «1. Обычно смотрим кино или ходим гулять, фильмы мы смотрим самые разные — от боевиков до документальных. Бывает, играем в „Монополию“. 2. Чаще всего я общаюсь с отцом, с ним я могу поговорить обо всем и доверить ему много чего. 3. Мне хватает общения с семьей, его предостаточно. 4. Как и многие люди, я хочу в будущем завести семью. Я думаю, что это произойдет не раньше 28 лет». Варвара, 13 лет: «1. Наше любимое занятие — это настольные игры. Также мы часто ездим в боулинг и смотрим фильмы и мультики. 2. Чаще всего я общаюсь со своей сестрой. Темы бывают разные, но чаще всего мы разговариваем об учебе. 3. Мне достаточно совместного времяпрепровождения. 4. Да, в 20 лет». Кирилл, 15 лет: «1. Часто смотрим разные фильмы и сериалы, часто ездим в другие города. 2. Мы часто общаемся с мамой на различные темы, поэтому всегда есть о чем поговорить. 3. Достаточно вполне». Ксюша, 16 лет: «1. Чаще всего я провожу время с семьей во время ужина. Мы рассказываем, что у нас прошло за день, что было плохого и хорошего, и каждые выходные собираемся вечером и говорим на разные темы. 2. Чаще всего я общаюсь с мамой, так как у нас есть общие темы для разговора, потому что у нас один род деятельности — это работа с ребятами и общественная деятельность. 3. Мне хватает этого времяпрепровождения. 4. Я хочу создать свою, так как очень хочу себе любимого мужа и детей. Хочется семью примерно в 25—30 лет, так как хочу сначала встать на ноги и обеспечить детям хорошую жизнь». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские подростки рассказали, что часто с семьями смотрят фильмы, играют в настольные игры, гуляют и ездят в поход. Свои семьи они хотят создать не раньше, чем в 20 лет. URA.RU по субботам запускает рубрику «Голос поколения», название для которой выбрали подписчики telegram-канала «Курганистан». Подросткам были заданы вопросы: «Как чаще всего проводите время с семьей и чем занимаетесь? С кем из членов семьи чаще всего удается пообщаться и на какие темы? Достаточно ли этого совместного времяпрепровождения или хотелось бы больше? Если да, то чего именно бы хотелось? Хотите ли создать свою семью? Если да, в каком возрасте планируете это сделать?». В опросе приняли участие семь ребят. Большинство рассказали, что всей семьей смотрят фильмы, играют в настольные игры и ходят гулять. Чаще всего подростки общаются со своими матерями и хотят больше совместных поездок с родителями. Катя, 18 лет: «1. Мы часто собираемся вместе, чтобы посмотреть фильмы. В последнее время нам нравятся комедии, мюзиклы и фэнтези. Вечерами мы играем в настольные игры, чаще всего это „Лото“ или „Монополия“. 2. Чаще всего я общаюсь со своей сестрой, потому что у нас небольшая разница в возрасте. Мы обсуждаем разные темы: от новостей до личных тем и планов, а также часто делимся впечатлениями от прочитанных книг. 3. В целом, мне нравится проводить время с семьей, но иногда хочется больше совместных выездов на природу или путешествий. 4. Да, я хотела бы создать свою семью. Думаю, это может произойти в возрасте около 25 лет, когда у меня будет стабильная работа и возможность обеспечить семью». Александра, 16 лет: «1. Редко, но когда встречаемся, играем вместе в разные настолки, смотрим фильмы Тима Бертона и готовим всякие вкусности. 2. Чаще всего удается общаться с братом, обычно обсуждаем фильмы или общих знакомых, рассказываем, что нового в школе и у него на работе. 3. Хотелось бы больше, даже просто видеться и обсуждать, что нового у каждого из нас. 4. Да, ближе к 25-27 годам, после окончания учебы и когда буду полностью уверена, что готова дать детям самое лучшее». Егор, 13 лет: «1. Мы с семьей любим гулять, смотреть фильмы и много всего, но особенно любимое занятие — это катание на велосипеде и поездки в поход. Мы с родителями ежегодно ездим в лес на велосипедах и устраиваем походы, как по мне, это нас сближает. 2. Я со всеми общаюсь хорошо, но больше всего, наверное, с мамой. Мы общаемся на разные темы, но самое частое — это фильмы и сериалы, ведь мама и я любим их смотреть. 3. Мне хватает времяпрепровождения с семьей. 4. Наверное, да, но в каком возрасте я пока сказать не могу». Матвей, 15 лет: «1. Обычно смотрим кино или ходим гулять, фильмы мы смотрим самые разные — от боевиков до документальных. Бывает, играем в „Монополию“. 2. Чаще всего я общаюсь с отцом, с ним я могу поговорить обо всем и доверить ему много чего. 3. Мне хватает общения с семьей, его предостаточно. 4. Как и многие люди, я хочу в будущем завести семью. Я думаю, что это произойдет не раньше 28 лет». Варвара, 13 лет: «1. Наше любимое занятие — это настольные игры. Также мы часто ездим в боулинг и смотрим фильмы и мультики. 2. Чаще всего я общаюсь со своей сестрой. Темы бывают разные, но чаще всего мы разговариваем об учебе. 3. Мне достаточно совместного времяпрепровождения. 4. Да, в 20 лет». Кирилл, 15 лет: «1. Часто смотрим разные фильмы и сериалы, часто ездим в другие города. 2. Мы часто общаемся с мамой на различные темы, поэтому всегда есть о чем поговорить. 3. Достаточно вполне». Ксюша, 16 лет: «1. Чаще всего я провожу время с семьей во время ужина. Мы рассказываем, что у нас прошло за день, что было плохого и хорошего, и каждые выходные собираемся вечером и говорим на разные темы. 2. Чаще всего я общаюсь с мамой, так как у нас есть общие темы для разговора, потому что у нас один род деятельности — это работа с ребятами и общественная деятельность. 3. Мне хватает этого времяпрепровождения. 4. Я хочу создать свою, так как очень хочу себе любимого мужа и детей. Хочется семью примерно в 25—30 лет, так как хочу сначала встать на ноги и обеспечить детям хорошую жизнь».