Детская сцена пермского Театра-Театра откроется в декабре

Открытие детской сцены пермского Театра-Театра состоится во второй половине декабря. Репертуар нового Театра-Тятрика ориентирован на детей до 12 лет. В числе жанров — театр теней и кукол, музыкальные спектакли, мультимедийные постановки. Об этом сообщается на официальной странице Пермского академического театра во «ВКонтакте».
«У нас замечательные новости! Детская сцена ТТ откроет свои двери во второй половине декабря. Новый проект объединит в одном пространстве камерную сцену с залом на 73 места, площадку для спектаклей, кафе и школу актерского мастерства. Детская сцена будет мультижанровой, современной и открытой. Кураторами выступят Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина, лауреаты премии „Золотая Маска“», —сказано в сообщении.
Детская сцена находится в «пирамиде» на ул. Крисанова, 12В. Техническое открытие площадки было запланировано на ноябрь 2024 года. Уже известны первые премьеры на новом месте. Ими станут мультимедийный спектакль «Алиса в стране чудес» и семейный спектакль «Легенда о драконах».
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Театр-Театр в Перми объявил набор артистов для детской сцены. Выступать на новой площадке будет новая труппа.
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