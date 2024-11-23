Маск предупредил о скором банкротстве США

США в настоящий момент стремительно приближаются к состоянию банкротства. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск в своих соцсетях.
«Америка в настоящее время супербыстро движется к банкротству», — написал предприниматель в соцсети X . Он высказал свое мнение по поводу сообщения, опубликованного аккаунтом Министерства по повышению эффективности правительства (DOGE). В данном посте было указано, что объем федеральных расходов США в текущем финансовом году достигнет 6,16 триллионов долларов, в то время как доходы составят только 4,47 триллионов.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп принял решение о назначении Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами на ключевые позиции в создаваемом департаменте по повышению государственной эффективности (DOGE). Маск, известный своими активными политическими высказываниями, поддерживает курс Трампа на сокращение государственного дефицита, пишет деловое издание «ВЗГЛЯД».
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