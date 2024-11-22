Участники специальной военной операции из Магнитогорская Челябинской области поделились видео, снятым после освобождения Селидово — города в Покровском районе Донецкой народной республики. Об этом написал официальный канал Общероссийского народного фронта (ОНФ) в регионе.
«Селидово — наше. Привет Магнитогорску и всей Челябинской области из освобожденного города на Донбассе от „Карыча“ и противотанкового дивизиона», — рассказал в ОНФ.
В Народном фронте уточнили, что активисты готовят партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. Канал также опубликовал видео с несколькими фрагментами из будней противотанкового дивизиона.
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