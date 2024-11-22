Магнитогорские бойцы передали привет землякам после взятия Селидово в ДНР. Видео 23 ноября 2024 в 13:50 Размер текста - 17 + Парни из Челябинской области передали привет землякам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участники специальной военной операции из Магнитогорская Челябинской области поделились видео, снятым после освобождения Селидово — города в Покровском районе Донецкой народной республики. Об этом написал официальный канал Общероссийского народного фронта (ОНФ) в регионе. «Селидово — наше. Привет Магнитогорску и всей Челябинской области из освобожденного города на Донбассе от „Карыча“ и противотанкового дивизиона», — рассказал в ОНФ. В Народном фронте уточнили, что активисты готовят партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. Канал также опубликовал видео с несколькими фрагментами из будней противотанкового дивизиона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Участники специальной военной операции из Магнитогорская Челябинской области поделились видео, снятым после освобождения Селидово — города в Покровском районе Донецкой народной республики. Об этом написал официальный канал Общероссийского народного фронта (ОНФ) в регионе. «Селидово — наше. Привет Магнитогорску и всей Челябинской области из освобожденного города на Донбассе от „Карыча“ и противотанкового дивизиона», — рассказал в ОНФ. В Народном фронте уточнили, что активисты готовят партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. Канал также опубликовал видео с несколькими фрагментами из будней противотанкового дивизиона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям