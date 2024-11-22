22 ноября 2024

Магнитогорские бойцы передали привет землякам после взятия Селидово в ДНР. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Парни из Челябинской области передали привет землякам Фото:

Участники специальной военной операции из Магнитогорская Челябинской области поделились видео, снятым после освобождения Селидово — города в Покровском районе Донецкой народной республики. Об этом написал официальный канал Общероссийского народного фронта (ОНФ) в регионе.

«Селидово — наше. Привет Магнитогорску и всей Челябинской области из освобожденного города на Донбассе от „Карыча“ и противотанкового дивизиона», — рассказал в ОНФ.

В Народном фронте уточнили, что активисты готовят партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. Канал также опубликовал видео с несколькими фрагментами из будней противотанкового дивизиона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники специальной военной операции из Магнитогорская Челябинской области поделились видео, снятым после освобождения Селидово — города в Покровском районе Донецкой народной республики. Об этом написал официальный канал Общероссийского народного фронта (ОНФ) в регионе. «Селидово — наше. Привет Магнитогорску и всей Челябинской области из освобожденного города на Донбассе от „Карыча“ и противотанкового дивизиона», — рассказал в ОНФ. В Народном фронте уточнили, что активисты готовят партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. Канал также опубликовал видео с несколькими фрагментами из будней противотанкового дивизиона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...