ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой

Порт продолжает работу (архивное фото)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали управляемой ракетой порт Бердянска (Запорожская область). Об этом сообщил губернатор Запорожья Евгений Балицкий.
«Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он отметил, что возможны повторные атаки, работает ПВО, порт также продолжает работу.
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