Девушки начинают сдувать накачанные губы

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Препараты для инъекций в губы в России подорожали на 40%
Препараты для инъекций в губы в России подорожали на 40% Фото:

В России наблюдается тенденция «сдувания» накачанных с помощью инъекций губ. Одной из причин стало значительное повышение цен: в последнее время стоимость импортных препаратов для инъекций увеличилась на 40%, что делает «обслуживание» увеличенных губ значительно дороже.

«На решение сдуть губы повлияли потеря индивидуальности и опасность процедуры — гель может мигрировать. А это дополнительные траты: нужно делать коррекцию, которая у некоторых мастеров стоит как увеличение губ», — передает telegram-канал Shot слова одной из девушек. По их данным, в соцсетях вновь наблюдается тренд на естественную красоту.

Подорожание услуг в сфере косметологии связано с ростом цен на препараты, отметили в канале. В столичных клиниках цена на процедуру накачки губ теперь составляет в среднем 25–30 тысяч рублей, а у частных мастеров — около 15 тысяч рублей. Это связано с тем, что за последний год поставщики подняли стоимость препаратов более чем на 30%. При этом цены повысились как на европейские филлеры, так и на китайские и корейские.

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В России наблюдается тенденция «сдувания» накачанных с помощью инъекций губ. Одной из причин стало значительное повышение цен: в последнее время стоимость импортных препаратов для инъекций увеличилась на 40%, что делает «обслуживание» увеличенных губ значительно дороже. «На решение сдуть губы повлияли потеря индивидуальности и опасность процедуры — гель может мигрировать. А это дополнительные траты: нужно делать коррекцию, которая у некоторых мастеров стоит как увеличение губ», — передает telegram-канал Shot слова одной из девушек. По их данным, в соцсетях вновь наблюдается тренд на естественную красоту. Подорожание услуг в сфере косметологии связано с ростом цен на препараты, отметили в канале. В столичных клиниках цена на процедуру накачки губ теперь составляет в среднем 25–30 тысяч рублей, а у частных мастеров — около 15 тысяч рублей. Это связано с тем, что за последний год поставщики подняли стоимость препаратов более чем на 30%. При этом цены повысились как на европейские филлеры, так и на китайские и корейские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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