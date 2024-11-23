Девушки начинают сдувать накачанные губы

В России наблюдается тенденция «сдувания» накачанных с помощью инъекций губ. Одной из причин стало значительное повышение цен: в последнее время стоимость импортных препаратов для инъекций увеличилась на 40%, что делает «обслуживание» увеличенных губ значительно дороже.
«На решение сдуть губы повлияли потеря индивидуальности и опасность процедуры — гель может мигрировать. А это дополнительные траты: нужно делать коррекцию, которая у некоторых мастеров стоит как увеличение губ», — передает telegram-канал Shot слова одной из девушек. По их данным, в соцсетях вновь наблюдается тренд на естественную красоту.
Подорожание услуг в сфере косметологии связано с ростом цен на препараты, отметили в канале. В столичных клиниках цена на процедуру накачки губ теперь составляет в среднем 25–30 тысяч рублей, а у частных мастеров — около 15 тысяч рублей. Это связано с тем, что за последний год поставщики подняли стоимость препаратов более чем на 30%. При этом цены повысились как на европейские филлеры, так и на китайские и корейские.
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