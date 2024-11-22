Навигатор обманул водителя фуры на 800 километров и завел в Златоуст

Водитель фуры направлялся из Санкт-Петербурга в республику Татарстан. Он следовал подсказкам навигатора, который завел его в Златоуст Челябинской области. Это на 800 километров дальше пункта назначения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
«Мужчина держал путь в Республику Татарстан, но навигатор завел его в одну из ножевых столиц России. В городе Златоусте водитель большегруза столкнулся с трудностями и застрял в небольшом переулке», — сообщили в ведомстве.
В региональном главке уточнили, что навигатор привел водителя в историческую часть города — на улицу Плеханова. Здесь водитель не смог преодолеть подъем. Сдать задним ходом также не получилось — мешали припаркованные автомобили. На выручку гостю пришли сотрудники местной Госавтоинспекции.
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