Навигатор обманул водителя фуры на 800 километров и завел в Златоуст

23 ноября 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Из-за ошибки навигатора водитель большегруза проехал лишние 800 километров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водитель фуры направлялся из Санкт-Петербурга в республику Татарстан. Он следовал подсказкам навигатора, который завел его в Златоуст Челябинской области. Это на 800 километров дальше пункта назначения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по региону. «Мужчина держал путь в Республику Татарстан, но навигатор завел его в одну из ножевых столиц России. В городе Златоусте водитель большегруза столкнулся с трудностями и застрял в небольшом переулке», — сообщили в ведомстве. В региональном главке уточнили, что навигатор привел водителя в историческую часть города — на улицу Плеханова. Здесь водитель не смог преодолеть подъем. Сдать задним ходом также не получилось — мешали припаркованные автомобили. На выручку гостю пришли сотрудники местной Госавтоинспекции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель фуры направлялся из Санкт-Петербурга в республику Татарстан. Он следовал подсказкам навигатора, который завел его в Златоуст Челябинской области. Это на 800 километров дальше пункта назначения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по региону. «Мужчина держал путь в Республику Татарстан, но навигатор завел его в одну из ножевых столиц России. В городе Златоусте водитель большегруза столкнулся с трудностями и застрял в небольшом переулке», — сообщили в ведомстве. В региональном главке уточнили, что навигатор привел водителя в историческую часть города — на улицу Плеханова. Здесь водитель не смог преодолеть подъем. Сдать задним ходом также не получилось — мешали припаркованные автомобили. На выручку гостю пришли сотрудники местной Госавтоинспекции.