Литва пообещала Украине деньги на дальнобойные дроны

Украина и Литва подписали договор о вложении Вильнюса 10-ти миллионов евро в развитие украинских дальнобойных ракет-дронов «Паляница». Соглашение подписали главы Министерств обороны Украины и Литвы Рустем Умеров и Лауринас Касчюнас.
«Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов. Соответствующий Меморандум подписали сегодня в Вильнюсе с моим другом, министром обороны Лауринасом Касчюнасом», — передали в telegram-канале Минобороны Украины слова Рустема Умерова. 10 миллионов евро, которые заплатит Литва, являются лишь первым траншем, согласованным в договоре. Эти средства будут направлены на производство дальнобойного вооружения Украины, в частности, на производство «Паляницы». Также Вильнюс собирается разместить на своих территориях украинские линии по производству этих дронов.
Впервые Киев применил ракету-дрон 24 августа и рассчитывал на литовское спонсирование с сентября. По заявлению лидера Украины Владимира Зеленского, дальность «Паляницы» составляет 1,5 тысячи километров, однако военный аналитик Вячеслав Смоленко раскритиковал это заявление, назвав его «сказками Зеленского».
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