Литва пообещала Украине деньги на дальнобойные дроны

Литва и Украина подписали договор о развитии систем «Паляница»
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Литва отправит Украине 10 миллионов евро на производство дальнобойных ракет-дронов «Паляница»
Литва отправит Украине 10 миллионов евро на производство дальнобойных ракет-дронов «Паляница» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина и Литва подписали договор о вложении Вильнюса 10-ти миллионов евро в развитие украинских дальнобойных ракет-дронов «Паляница». Соглашение подписали главы Министерств обороны Украины и Литвы Рустем Умеров и Лауринас Касчюнас.

«Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов. Соответствующий Меморандум подписали сегодня в Вильнюсе с моим другом, министром обороны Лауринасом Касчюнасом», — передали в telegram-канале Минобороны Украины слова Рустема Умерова. 10 миллионов евро, которые заплатит Литва, являются лишь первым траншем, согласованным в договоре. Эти средства будут направлены на производство дальнобойного вооружения Украины, в частности, на производство «Паляницы». Также Вильнюс собирается разместить на своих территориях украинские линии по производству этих дронов. 

Впервые Киев применил ракету-дрон 24 августа и рассчитывал на литовское спонсирование с сентября. По заявлению лидера Украины Владимира Зеленского, дальность «Паляницы» составляет 1,5 тысячи километров, однако военный аналитик Вячеслав Смоленко раскритиковал это заявление, назвав его «сказками Зеленского». 

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Украина и Литва подписали договор о вложении Вильнюса 10-ти миллионов евро в развитие украинских дальнобойных ракет-дронов «Паляница». Соглашение подписали главы Министерств обороны Украины и Литвы Рустем Умеров и Лауринас Касчюнас. «Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов. Соответствующий Меморандум подписали сегодня в Вильнюсе с моим другом, министром обороны Лауринасом Касчюнасом», — передали в telegram-канале Минобороны Украины слова Рустема Умерова. 10 миллионов евро, которые заплатит Литва, являются лишь первым траншем, согласованным в договоре. Эти средства будут направлены на производство дальнобойного вооружения Украины, в частности, на производство «Паляницы». Также Вильнюс собирается разместить на своих территориях украинские линии по производству этих дронов.  Впервые Киев применил ракету-дрон 24 августа и рассчитывал на литовское спонсирование с сентября. По заявлению лидера Украины Владимира Зеленского, дальность «Паляницы» составляет 1,5 тысячи километров, однако военный аналитик Вячеслав Смоленко раскритиковал это заявление, назвав его «сказками Зеленского». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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