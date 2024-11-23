Путин списал с участников СВО долги по кредитам

23 ноября 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

Путин подписал закон о списании участникам СВО просроченных кредитов до 10 млн Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий списание просроченных кредитов участникам специальной военной операции. Согласно новому законодательству, долги по кредитам до 10 миллионов рублей будут аннулированы. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий списание просроченных кредитов участникам специальной военной операции. Согласно новому законодательству, долги по кредитам до 10 миллионов рублей будут аннулированы. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.