Путин списал с участников СВО долги по кредитам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин подписал закон о списании участникам СВО просроченных кредитов до 10 млн Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий списание просроченных кредитов участникам специальной военной операции. Согласно новому законодательству, долги по кредитам до 10 миллионов рублей будут аннулированы. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий списание просроченных кредитов участникам специальной военной операции. Согласно новому законодательству, долги по кредитам до 10 миллионов рублей будут аннулированы. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...