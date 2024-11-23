Путин списал с участников СВО долги по кредитам

Путин подписал закон о списании участникам СВО просроченных кредитов до 10 млн
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий списание просроченных кредитов участникам специальной военной операции. Согласно новому законодательству, долги по кредитам до 10 миллионов рублей будут аннулированы. Соответствующий
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.