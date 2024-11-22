Происшествия ДТП На курганском шоссе произошло жесткое ДТП. Скрин 23 ноября 2024 в 21:38 Размер текста - 17 + ДТП произошло 23 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на Ботаническом шоссе произошло жесткое ДТП. Автомобиль улетел с трассы в кювет. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Жесткое ДТП. Оно произошло на Ботаническом шоссе в Кургане», — рассказал пользователь Артур Булатович в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД России по Кургану корреспонденту URA.RU рассказали, что водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, не убедился в безопасности маневра и начал совершать обгон. В итоге он съехал на обочину и врезался в дерево. Мужчину госпитализировали. Водитель был госпитализирован Скрин видео из группы «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане на Ботаническом шоссе произошло жесткое ДТП. Автомобиль улетел с трассы в кювет. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Жесткое ДТП. Оно произошло на Ботаническом шоссе в Кургане», — рассказал пользователь Артур Булатович в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД России по Кургану корреспонденту URA.RU рассказали, что водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, не убедился в безопасности маневра и начал совершать обгон. В итоге он съехал на обочину и врезался в дерево. Мужчину госпитализировали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям