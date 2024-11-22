22 ноября 2024

На курганском шоссе произошло жесткое ДТП. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, снегопад, зима, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, аварийный знак
ДТП произошло 23 ноября Фото:

В Кургане на Ботаническом шоссе произошло жесткое ДТП. Автомобиль улетел с трассы в кювет. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Жесткое ДТП. Оно произошло на Ботаническом шоссе в Кургане», — рассказал пользователь Артур Булатович в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе УМВД России по Кургану корреспонденту URA.RU рассказали, что водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, не убедился в безопасности маневра и начал совершать обгон. В итоге он съехал на обочину и врезался в дерево. Мужчину госпитализировали.

Водитель был госпитализирован
Водитель был госпитализирован

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В Кургане на Ботаническом шоссе произошло жесткое ДТП. Автомобиль улетел с трассы в кювет. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Жесткое ДТП. Оно произошло на Ботаническом шоссе в Кургане», — рассказал пользователь Артур Булатович в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД России по Кургану корреспонденту URA.RU рассказали, что водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, не убедился в безопасности маневра и начал совершать обгон. В итоге он съехал на обочину и врезался в дерево. Мужчину госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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