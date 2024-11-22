ДТП произошло 23 ноября
В Кургане на Ботаническом шоссе произошло жесткое ДТП. Автомобиль улетел с трассы в кювет. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Жесткое ДТП. Оно произошло на Ботаническом шоссе в Кургане», — рассказал пользователь Артур Булатович в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе УМВД России по Кургану корреспонденту URA.RU рассказали, что водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, не убедился в безопасности маневра и начал совершать обгон. В итоге он съехал на обочину и врезался в дерево. Мужчину госпитализировали.
Водитель был госпитализирован
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