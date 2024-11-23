Путин разрешил Центробанку ограничивать выдачу ипотеки и автокредитов

Принят закон, который с 1 апреля 2025 года наделяет Центробанк России полномочиями устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и автомобильным кредитам гражданам. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Внести ... изменение, заменив слова „обеспечены ипотекой, а также кредитов (займов), обязательства физического лица по которым обеспечены залогом автотранспортного средства“ словами „обеспечены ипотекой воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания“», — написано в тексте закона. Документ опубликован на сайте правовых актов.
Поводом для расширения полномочий Банка России стало заметное увеличение объемов автокредитования, что вызвало обеспокоенность у регулятора. Изначально предложение закона касалось только ипотечных кредитов, однако в процессе доработки проекта было решено включить и автокредиты в список финансовых инструментов, подлежащих регулированию.
По информации Центробанка, введение ограничений на предоставление ипотечных кредитов запланировано на 1 июля 2025 года. В первую очередь предполагается установить лимиты на кредиты, предназначенные для финансирования через договоры участия в долевом строительстве, а также на кредиты для покупки жилых помещений или апартаментов с использованием приобретаемой недвижимости в качестве залога. При возникновении такой необходимости, но не ранее 1 января 2026 года, ЦБ рассмотрит возможность установления лимитов на кредиты для строительства индивидуальных жилых домов с залогом земельных участков и находящихся на них строений, а также другие виды ипотечных кредитов.
Макропруденциальные ограничения, введенные ЦБ, предназначены для регулирования структуры необеспеченного потребительского кредитования. Эти меры направлены на снижение доли высокорискованных кредитов в общем портфеле кредитных продуктов.
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