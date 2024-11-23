Рогов: ВС РФ вошли в Раздольное в ДНР

Российские военные вошли в поселок Раздольное, расположенный на западе ДНР, и начали активные штурмовые действия. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска продвинулись вперед и вошли в Раздольное, сейчас там идут активные штурмовые действия наступательного характера», — заявил Рогов. Его слова приводит РИА Новости.
Он также отметил, что российские силы взяли под огневой контроль трассу, которая использовалась для снабжения украинской группировки в Великой Новоселке. По его словам, этот район был превращен противником в значимый командный и логистический пункт
Ранее Рогов сообщил, что российские военные силы вытеснили украинских военнослужащих из села Берестки, расположенного к северу от Курахово. Продолжаются интенсивные боевые действия, направленные на освобождение данной территории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.