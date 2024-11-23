Рогов: ВС РФ вошли в Раздольное в ДНР

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Российские войска начали активный штурм в поселке Раздольное в ДНР
Российские войска начали активный штурм в поселке Раздольное в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные вошли в поселок Раздольное, расположенный на западе ДНР, и начали активные штурмовые действия. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись вперед и вошли в Раздольное, сейчас там идут активные штурмовые действия наступательного характера», — заявил Рогов. Его слова приводит РИА Новости. 

Он также отметил, что российские силы взяли под огневой контроль трассу, которая использовалась для снабжения украинской группировки в Великой Новоселке. По его словам, этот район был превращен противником в значимый командный и логистический пункт

Ранее Рогов сообщил, что российские военные силы вытеснили украинских военнослужащих из села Берестки, расположенного к северу от Курахово. Продолжаются интенсивные боевые действия, направленные на освобождение данной территории.

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Российские военные вошли в поселок Раздольное, расположенный на западе ДНР, и начали активные штурмовые действия. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Наши войска продвинулись вперед и вошли в Раздольное, сейчас там идут активные штурмовые действия наступательного характера», — заявил Рогов. Его слова приводит РИА Новости.  Он также отметил, что российские силы взяли под огневой контроль трассу, которая использовалась для снабжения украинской группировки в Великой Новоселке. По его словам, этот район был превращен противником в значимый командный и логистический пункт Ранее Рогов сообщил, что российские военные силы вытеснили украинских военнослужащих из села Берестки, расположенного к северу от Курахово. Продолжаются интенсивные боевые действия, направленные на освобождение данной территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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