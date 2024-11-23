Рогов: ВС РФ выбили противника из села Берестки вблизи Курахово

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ВС РФ проводят зачистки в селе Берестки возле Курахово
ВС РФ проводят зачистки в селе Берестки возле Курахово Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска выбили из села Берестки, находящемся на севере от Курахово, украинских военнослужащих. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. 

«Наши войска выбили украинских боевиков из села Берестки севернее Курахово», — заявил Рогов РИА Новости. Ожесточенные бои за освобождение этой территории продолжаются, в ходе которых ведется зачистка территории.

Ранее сообщалось, что на востоке Украины продолжаются ожесточенные боевые действия. По данным украинских военных, российские войска наращивают свое присутствие в районе Курахово, где уже около 70% территории оказалось под окружением.

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Российские войска выбили из села Берестки, находящемся на севере от Курахово, украинских военнослужащих. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.  «Наши войска выбили украинских боевиков из села Берестки севернее Курахово», — заявил Рогов РИА Новости. Ожесточенные бои за освобождение этой территории продолжаются, в ходе которых ведется зачистка территории. Ранее сообщалось, что на востоке Украины продолжаются ожесточенные боевые действия. По данным украинских военных, российские войска наращивают свое присутствие в районе Курахово, где уже около 70% территории оказалось под окружением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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