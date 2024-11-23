Путин подписал закон о порядке предоставления жилья контрактникам

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который уточняет условия предоставления жилья военнослужащим-контрактникам, ранее являвшимся иностранными гражданами. Документ опубликован на портале правовых актов.
«Военнослужащие по контракту, которые в определенный период прохождения военной службы были иностранными гражданами, продолжительность службы которых достигла 20 лет и более, либо подлежащие увольнению с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, признаются нуждающимися в жилье», — говорится в документе.
В нем также устанавливается особый порядок расчета продолжительности военной службы для тех, кто в определенный период одновременно служил и в иностранном государстве. В таких случаях продолжительность службы рассчитывается из расчета два дня за один.
«В случае, если военнослужащие в определенный период службы одновременно являлись военнослужащими иностранного государства, их общая продолжительность военной службы в целях признания их нуждающимися в жилых помещениях определяется из расчета два дня военной службы в указанный период за один день военной службы после окончания указанного периода», — указывается в тексте документа.
Эти изменения направлены на улучшение условий жизни военнослужащих, которые отдали многие годы службе, независимо от предыдущего гражданства. Новый закон станет значимой поддержкой для ветеранов, позволяя им обеспечить себя жильем после завершения службы. Законом также определяется порядок включения указанных военнослужащих в реестр участников накопительно-ипотечной системы и порядок расчета им накопительных взносов за период военной службы по контракту.
Ранее URA.RU писало об изменениях для военнослужащих по контракту, которые анонсировало Минобороны РФ. В частности, контрактникам планируют изменить систему компенсаций за неотгулянные выходные, но ввести взыскания за уклонения от службы или совершение преступления.
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