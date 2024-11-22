Минобороны захотело изменить систему выплат контрактникам: какие перемены готовит ведомство

Минобороны опубликовало проект приказа об изменении выплат контрактникам

23 ноября 2024 в 04:11 Размер текста - 17 +

Проект касается компенсации вместо дополнительных суток отдыха для контрактников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны РФ контрактникам анонсировали изменения в системе компенсаций за неотгулянные выходные, при этом предложили взыскивать единовременные выплаты в случае уклонения от службы или совершения преступления. Проект пока находится на стадии обсуждения, однако уже получил одобрение от ветеранов СВО. О том, какие нововведения предполагается закрепить законодательно, — в материале URA.RU. Суть проекта по компенсациям Речь идет о приказе Минобороны «О порядке и условиях выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту, денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха» от 2010 года. По новым правилам, процедура начисления компенсаций за участие в различных дежурствах, учениях, проверках, испытаниях упрощается. Военнослужащие смогут заранее заявить об отказе от выходных в пользу выплат Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Исключается необходимость указания суммы денежной компенсации в приказах командиров воинских частей на ее выплату военнослужащим. Это позволит оперативно и своевременно производить выплату денежной компенсации военнослужащим, участвующим в мероприятиях, которые проводятся при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, длительный период времени», — говорится в проекте приказа. Новые нормы предоставляют возможность военнослужащим заранее отказаться от суток отдыха в пользу ежемесячных выплат. Сейчас, согласно регламенту, они могут получить компенсацию только по факту участия в указанных мероприятиях. Реакция ветерана СВО В Госдуме инициативу Министерства обороны РФ, направленную на корректировку системы выплат контрактникам, поддержали. По мнению депутатов, предложенные изменения упростят жизнь военнослужащих и сократят бумажную работу. «Любые нововведения, которые облегчают или упрощают жизнь военнослужащего либо избавляют его от лишней бумажной волокиты, безусловно, позитивны. Это можно сказать и про данный проект», — процитировала «Парламентская газета» депутата Госдумы, главу Союза добровольцев Донбасса и участника СВО Александра Бородая. Выплаты будут возвращать в случае преступления или уклонения от службы Также Минобороны России предложило изменить условия выплаты единовременных компенсаций военнослужащим, обязав их возвращать полученные суммы в случае совершения грубых дисциплинарных проступков, преступлений, а также уклонения от исполнения обязанностей. Для этого потребуется корректировка двух актов правительства, пишут «Ведомости». Речь в проекте идет о единовременной выплате военнослужащим в размере 195 и 400 тыс рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Такое правовое регулирование позволит использовать механизмы возврата соответствующих сумм единовременных денежных выплат ‎в добровольном или в судебном порядке. Без осуществления увольнения военнослужащего», — говорится в пояснительной записке к проекту. Нововведение касается не только мобилизованных и срочников, но и других граждан РФ и иностранцев, которые заключили контракт на службу не менее чем на год во время спецоперации. Эти меры предполагают повышение дисциплины и ответственности среди военнослужащих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Минобороны РФ контрактникам анонсировали изменения в системе компенсаций за неотгулянные выходные, при этом предложили взыскивать единовременные выплаты в случае уклонения от службы или совершения преступления. Проект пока находится на стадии обсуждения, однако уже получил одобрение от ветеранов СВО. О том, какие нововведения предполагается закрепить законодательно, — в материале URA.RU. Речь идет о приказе Минобороны «О порядке и условиях выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту, денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха» от 2010 года. По новым правилам, процедура начисления компенсаций за участие в различных дежурствах, учениях, проверках, испытаниях упрощается. «Исключается необходимость указания суммы денежной компенсации в приказах командиров воинских частей на ее выплату военнослужащим. Это позволит оперативно и своевременно производить выплату денежной компенсации военнослужащим, участвующим в мероприятиях, которые проводятся при необходимости без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, длительный период времени», — говорится в проекте приказа. Новые нормы предоставляют возможность военнослужащим заранее отказаться от суток отдыха в пользу ежемесячных выплат. Сейчас, согласно регламенту, они могут получить компенсацию только по факту участия в указанных мероприятиях. В Госдуме инициативу Министерства обороны РФ, направленную на корректировку системы выплат контрактникам, поддержали. По мнению депутатов, предложенные изменения упростят жизнь военнослужащих и сократят бумажную работу. «Любые нововведения, которые облегчают или упрощают жизнь военнослужащего либо избавляют его от лишней бумажной волокиты, безусловно, позитивны. Это можно сказать и про данный проект», — процитировала «Парламентская газета» депутата Госдумы, главу Союза добровольцев Донбасса и участника СВО Александра Бородая. Также Минобороны России предложило изменить условия выплаты единовременных компенсаций военнослужащим, обязав их возвращать полученные суммы в случае совершения грубых дисциплинарных проступков, преступлений, а также уклонения от исполнения обязанностей. Для этого потребуется корректировка двух актов правительства, пишут «Ведомости». «Такое правовое регулирование позволит использовать механизмы возврата соответствующих сумм единовременных денежных выплат ‎в добровольном или в судебном порядке. Без осуществления увольнения военнослужащего», — говорится в пояснительной записке к проекту. Нововведение касается не только мобилизованных и срочников, но и других граждан РФ и иностранцев, которые заключили контракт на службу не менее чем на год во время спецоперации. Эти меры предполагают повышение дисциплины и ответственности среди военнослужащих.