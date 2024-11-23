23 ноября 2024
22 ноября 2024

Вскрылись новые подробности секс-скандала с прикамскими студентами

Мизулина: студентов Прикамья опросили о половой жизни по рекомендации Минздрава
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Мизулина опубликовала скан письма, на основании которого проводилось анкетирование
Екатерина Мизулина опубликовала скан письма, на основании которого проводилось анкетирование Фото:

В лысьвенском филиале Пермского Политеха (ПНИПУ) анкетирование о половой жизни среди учащихся провели на основании рекомендации Минздрава РФ. По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, такие письма были направлены во все регионы страны.

«Выяснилось, что анкетирование о половой жизни студентов проводится на основании письма Министерства здравоохранения РФ, которое направлено во все регионы якобы с „целью оценки репродуктивного здоровья“. Руководство вузов тут не причем, им это письмо, видимо, приходит из медицинских организаций», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале.

Ранее одна из студенток пожаловалась на откровенные вопросы, на которые заставляли отвечать. Анкетированию подвергли женщин от 18 до 49 лет. В шок общественность повергли графы о циклах менструации и возможном прерывании беременности. В пресс-службе ПНИПУ объяснили URA.RU, что директор филиала, устроивший опрос, будет наказан. Инициатива не была согласована с администрацией политеха.

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В лысьвенском филиале Пермского Политеха (ПНИПУ) анкетирование о половой жизни среди учащихся провели на основании рекомендации Минздрава РФ. По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, такие письма были направлены во все регионы страны. «Выяснилось, что анкетирование о половой жизни студентов проводится на основании письма Министерства здравоохранения РФ, которое направлено во все регионы якобы с „целью оценки репродуктивного здоровья“. Руководство вузов тут не причем, им это письмо, видимо, приходит из медицинских организаций», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. Ранее одна из студенток пожаловалась на откровенные вопросы, на которые заставляли отвечать. Анкетированию подвергли женщин от 18 до 49 лет. В шок общественность повергли графы о циклах менструации и возможном прерывании беременности. В пресс-службе ПНИПУ объяснили URA.RU, что директор филиала, устроивший опрос, будет наказан. Инициатива не была согласована с администрацией политеха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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