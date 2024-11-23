Вскрылись новые подробности секс-скандала с прикамскими студентами

В лысьвенском филиале Пермского Политеха (ПНИПУ) анкетирование о половой жизни среди учащихся провели на основании рекомендации Минздрава РФ. По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, такие письма были направлены во все регионы страны.
«Выяснилось, что анкетирование о половой жизни студентов проводится на основании письма Министерства здравоохранения РФ, которое направлено во все регионы якобы с „целью оценки репродуктивного здоровья“. Руководство вузов тут не причем, им это письмо, видимо, приходит из медицинских организаций», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале.
Ранее одна из студенток пожаловалась на откровенные вопросы, на которые заставляли отвечать. Анкетированию подвергли женщин от 18 до 49 лет. В шок общественность повергли графы о циклах менструации и возможном прерывании беременности. В пресс-службе ПНИПУ объяснили URA.RU, что директор филиала, устроивший опрос, будет наказан. Инициатива не была согласована с администрацией политеха.
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