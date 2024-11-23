Курскую область атаковали ракеты и беспилотники ВСУ

На регионом сбито две ракеты и 27 дронов
Вооруженный силы Украины атаковали Курской область ракетами и беспилотниками. На данный момент ПВО уничтожили в небе над регионами 2 ракеты и 27 БПЛА. Об этом заявил глава региона Алексей Смирнов.
«Наша ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БПЛА сбиты в небе Курской области», — написал Смирнов в telegram-канале. Он также обратился к местным жителям с просьбой не приближаться к обломкам от ракет и дронов.
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