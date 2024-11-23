Курскую область атаковали ракеты и беспилотники ВСУ

24 ноября 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

На регионом сбито две ракеты и 27 дронов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Вооруженный силы Украины атаковали Курской область ракетами и беспилотниками. На данный момент ПВО уничтожили в небе над регионами 2 ракеты и 27 БПЛА. Об этом заявил глава региона Алексей Смирнов. «Наша ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БПЛА сбиты в небе Курской области», — написал Смирнов в telegram-канале. Он также обратился к местным жителям с просьбой не приближаться к обломкам от ракет и дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженный силы Украины атаковали Курской область ракетами и беспилотниками. На данный момент ПВО уничтожили в небе над регионами 2 ракеты и 27 БПЛА. Об этом заявил глава региона Алексей Смирнов. «Наша ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БПЛА сбиты в небе Курской области», — написал Смирнов в telegram-канале. Он также обратился к местным жителям с просьбой не приближаться к обломкам от ракет и дронов.