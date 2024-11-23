23 ноября 2024

Курскую область атаковали ракеты и беспилотники ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, нато, сша, квадрокоптер, бпла, беспилотник, nato, дрон, stock
На регионом сбито две ракеты и 27 дронов Фото:

Вооруженный силы Украины атаковали Курской область ракетами и беспилотниками. На данный момент ПВО уничтожили в небе над регионами 2 ракеты и 27 БПЛА. Об этом заявил глава региона Алексей Смирнов.

«Наша ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БПЛА сбиты в небе Курской области», — написал Смирнов в telegram-канале. Он также обратился к местным жителям с просьбой не приближаться к обломкам от ракет и дронов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженный силы Украины атаковали Курской область ракетами и беспилотниками. На данный момент ПВО уничтожили в небе над регионами 2 ракеты и 27 БПЛА. Об этом заявил глава региона Алексей Смирнов. «Наша ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БПЛА сбиты в небе Курской области», — написал Смирнов в telegram-канале. Он также обратился к местным жителям с просьбой не приближаться к обломкам от ракет и дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...