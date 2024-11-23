Губернатор Текслер поздравил челябинок с Днем матери

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с День матери, который отмечается в России в этом году 24 ноября. Глава региона заявил, что в Год семьи этот праздник имеет особое значение.
«Этот праздник наполнен теплотой и душевностью, а в Год семьи имеет особое государственное значение. Слова поддержки в этот день мы говорим матерям защитников Отечества. Спасибо за отважных сыновей, за то, что своей любовью вы помогаете бойцам сохранять стойкость и мужество», — отметил Текслер.
Губернатор подчеркнул, что материнский труд в регионе пользуется особым почетом. Власти области уделяют большое внимание поддержке семей и улучшению демографии. Текслер пообещал делать все, чтобы каждой семье было комфортно жить и растить детей.
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