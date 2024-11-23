23 ноября 2024

Губернатор Текслер поздравил челябинок с Днем матери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в троллейбусном депо Синара. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер поздравил матерей с праздником и пожелал им, чтобы дети чаще радовали своими успехами Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с День матери, который отмечается в России в этом году 24 ноября. Глава региона заявил, что в Год семьи этот праздник имеет особое значение.

«Этот праздник наполнен теплотой и душевностью, а в Год семьи имеет особое государственное значение. Слова поддержки в этот день мы говорим матерям защитников Отечества. Спасибо за отважных сыновей, за то, что своей любовью вы помогаете бойцам сохранять стойкость и мужество», — отметил Текслер.

Губернатор подчеркнул, что материнский труд в регионе пользуется особым почетом. Власти области уделяют большое внимание поддержке семей и улучшению демографии. Текслер пообещал делать все, чтобы каждой семье было комфортно жить и растить детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с День матери, который отмечается в России в этом году 24 ноября. Глава региона заявил, что в Год семьи этот праздник имеет особое значение. «Этот праздник наполнен теплотой и душевностью, а в Год семьи имеет особое государственное значение. Слова поддержки в этот день мы говорим матерям защитников Отечества. Спасибо за отважных сыновей, за то, что своей любовью вы помогаете бойцам сохранять стойкость и мужество», — отметил Текслер. Губернатор подчеркнул, что материнский труд в регионе пользуется особым почетом. Власти области уделяют большое внимание поддержке семей и улучшению демографии. Текслер пообещал делать все, чтобы каждой семье было комфортно жить и растить детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...