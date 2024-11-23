Артюхов сказал, что благодаря мамам у людей «появляются крылья»
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жительниц округа с Днем матери. Он поблагодарил их за жизнь, счастливое детство, мудрость, терпение и невероятный труд.
«Спасибо за жизнь и счастливое детство. Спасибо за мудрость, терпение и невероятный труд — бесценный вклад в каждого из нас. С Днём матери, дорогие! Мы вас бесконечно любим», — написал Артюхов в своем telegram-канале.
Он добавил, что основа всех успехов и достижений человека — это любовь, забота и поддержка матерей. Именно благодаря этому для человека открывается мир, появляется вера в себя и «вырастают крылья».
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