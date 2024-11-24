В Финляндии начали готовить солдат к войне с Россией

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В Финляндии обеспокоены возможным столкновением с РФ, пишет The Guardian
В Финляндии обеспокоены возможным столкновением с РФ, пишет The Guardian Фото:

В Финляндии бояться столкновения с Россией из-за конфликта на Украине. Об этом сообщила местная жительница Сари, которая проходит специальный курс по выживанию в экстремальных условиях на военной базе. 

«Я не думала, что это [столкновение с РФ] реальная угроза», — заявила Сари. Ее слова передает The Guardian

При этом ранее финский президент Александер Стубб допустил, что отношения страны с российской стороной могут быть налажены. По его словам, на данный момент взаимодействие государств оставляет желать лучшего. 

Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что станы-члены НАТО включились в полноценную войну против России. Это произошло после того, как они США дали разрешение Украине атаковать дальнобойным оружием регионы страны. Медведев добавил, что подобное не останется без ответа, предает «Национальная служба новостей». 

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В Финляндии бояться столкновения с Россией из-за конфликта на Украине. Об этом сообщила местная жительница Сари, которая проходит специальный курс по выживанию в экстремальных условиях на военной базе.  «Я не думала, что это [столкновение с РФ] реальная угроза», — заявила Сари. Ее слова передает The Guardian.  При этом ранее финский президент Александер Стубб допустил, что отношения страны с российской стороной могут быть налажены. По его словам, на данный момент взаимодействие государств оставляет желать лучшего.  Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что станы-члены НАТО включились в полноценную войну против России. Это произошло после того, как они США дали разрешение Украине атаковать дальнобойным оружием регионы страны. Медведев добавил, что подобное не останется без ответа, предает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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