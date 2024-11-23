Губернатор ХМАО успел с утра позвонить маме и поздравить ее с праздником

Утро губернатора ХМАО Руслана Кухарука началось со звонка маме. В День матери он всегда поздравляет ее и дарит цветы. Глава региона рассказал корреспонденту URA.RU, что из-за большого расстояния он не сможет сказать теплых слов и передать букет лично, но обязательно закажет доставку в ее квартиру в Тюмени.
«Утро началось со звонка маме. Поздравил ее с праздником!.. Конечно, всегда в этот день поздравляю маму, желаю ей крепкого здоровья. С учетом территориального разрыва лично поздравить не получится — в воскресенье работаю в Ханты-Мансийске. Но обязательно передам цветы маме, как всегда», — сообщил Кухарук.
Также он поздравил всех мам Югры. Глава региона пожелал им здоровья, благополучия и счастья. По его словам, если человек счастлив, значит его окружают любимые люди.
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