Раскрыт план Зеленского подарить США российские ресурсы

Portal Obronny: Зеленский предложил США разработку российских месторождений

21 ноября 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский хочет предложить Дональду Трампу разработку месторождений, которые находятся в Донбассе, освобожденном РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский предложил американской администрации начать совместную разработку месторождений природных ресурсов, которые базируются на территории страны. При этом он включил в этот список потенциальные залежи полезных ископаемых, которые находятся уже на новых российских регионах, освобожденных в рамках СВО, в частности — в Донбассе. Об этом пишет польское издание Portal Obronny. «Аналитики подчеркивали, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в „триллионы долларов“, включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Сделка, якобы предложенная Зеленским, будет актуальна тогда, когда Украина вернет свои восточные и южные территории», — говорится в материале. Польские журналисты приводят в пример Донбасс, где потенциально можно добывать от 1,2 до 1,5 триллиона кубометров газа. Авторы материала предполагают, что такая сделка может помочь Зеленскому добиться расположения Дональда Трампа, который вскоре официально вступит в должность президента США. Ранее военные эксперты отмечали, что Трамп якобы может передать украинскому лидеру ядерное оружие, причем тайно. Таким мнением делился британский специалист по оборонной безопасности Николас Драммонд. По его мнению, если сделка состоится, Украину тогда не смогут принять в НАТО, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил американской администрации начать совместную разработку месторождений природных ресурсов, которые базируются на территории страны. При этом он включил в этот список потенциальные залежи полезных ископаемых, которые находятся уже на новых российских регионах, освобожденных в рамках СВО, в частности — в Донбассе. Об этом пишет польское издание Portal Obronny. «Аналитики подчеркивали, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в „триллионы долларов“, включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Сделка, якобы предложенная Зеленским, будет актуальна тогда, когда Украина вернет свои восточные и южные территории», — говорится в материале. Польские журналисты приводят в пример Донбасс, где потенциально можно добывать от 1,2 до 1,5 триллиона кубометров газа. Авторы материала предполагают, что такая сделка может помочь Зеленскому добиться расположения Дональда Трампа, который вскоре официально вступит в должность президента США. Ранее военные эксперты отмечали, что Трамп якобы может передать украинскому лидеру ядерное оружие, причем тайно. Таким мнением делился британский специалист по оборонной безопасности Николас Драммонд. По его мнению, если сделка состоится, Украину тогда не смогут принять в НАТО, передает «Национальная служба новостей».