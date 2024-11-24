Магнитная буря 25 ноября: прогноз для метеозависимых

В этом году на ноябрь выпало немало магнитных бурь. Ученые регулярно предупреждали о возможной геомагнитной активности из-за вспышек на Солнце. URA.RU рассказывает, ждать ли магнитную бурю 25 ноября.
Будет ли магнитная буря 25 ноября 2024 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, в понедельник магнитная активность не превысит трех баллов по шкале Кр-индекса. Это значит, что магнитосфера останется стабильной в течение всего дня. Вероятность магнитной бури 25 ноября эксперты оценивают всего в 5%. Вероятность сильного магнитного шторма и того меньше — лишь 1%.
Когда ожидается следующая магнитная буря
К магнитной буре стоит подготовиться в конце месяца — в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Эксперты прогнозируют в этот момент повышенную магнитную активность. Также бури, предположительно, обрушатся на Землю 6-7 декабря, а также 17 декабря.
Какой силы бывают магнитные бури
Для оценки силы магнитной бури ученые придумали шкалу Кр-индекса. Всего на ней есть 9 пунктов. Если геомагнитная активность держится в районе первых трех, значит беспокоиться не о чем, и состояние магнитосферы спокойное. Значения от четырех до шести указывают на возбужденное состояние магнитосферы. Показатели выше семи говорят о том, что на Землю обрушилась сильная магнитная буря.
Из-за чего случаются магнитные бури
Магнитные бури на Земле происходят из-за выброса солнечного вещества. Когда на поверхности звезды случаются вспышки, в космос выбрасывается тепловая, солнечная и кинетическая энергии. В случае, если их траектория совпадает с Землей, начинается магнитная буря.
Что делать метеозависимым
Последствия магнитных бурь чаще всего ощущают люди, страдающие от хронических заболеваний и проблем с сердцем и артериальным давлением. Также на геомагнитную активность часто жалуются люди после 50 лет. Среди главных симптомов: головная боль, повышенная утомляемость и снижение концентрации внимания.
Чтобы не страдать от магнитных бурь, врачи советуют метеозависимым не переутомляться, больше отдыхать и высыпаться. Если человек ощущает себя уставшим и не может сконцентрироваться из-за магнитной бури, то в этот день лучше не садиться за руль и не выполнять сложную работу, требующую повышенного внимания.
Если магнитные бури регулярно приносят дискомфорт и мешают жить — это повод обратиться к врачу. Повышенная метеозависимость может указывать на хроническое заболевание, о котором человек даже не подозревает.
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