В лесу под Курском саперы МЧС России обнаружили и обезвредили 51 суббоеприпас реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На пяти тысячах квадратных метрах был обнаружен 51 суббоеприпас кассетной ракеты HIMARS и самодельное взрывное устройство, сброшенное вражеским беспилотником», — заявили в региональном ГУ МЧС. Отмечается, что все они были обезврежены.
Ранее ВСУ уже потеряли за сутки в Курской области 11 HIMARS. Также, по данным Минобороны РФ, противник также лишился 215 танков, 120 БТР и 147 БМП. Кроме того, за все время боев в регионе были ликвидированы 34 690 военнослужащих ВСУ, передает «Национальная служба новостей».
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