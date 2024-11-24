В Курской области обезвредили более 50 суббоеприпасов ракеты HIMARS

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Российские саперы обезвредили 51 суббоеприпас РСЗО HIMARS в курском приграничье
Российские саперы обезвредили 51 суббоеприпас РСЗО HIMARS в курском приграничье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В лесу под Курском саперы МЧС России обнаружили и обезвредили 51 суббоеприпас реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На пяти тысячах квадратных метрах был обнаружен 51 суббоеприпас кассетной ракеты HIMARS и самодельное взрывное устройство, сброшенное вражеским беспилотником», — заявили в региональном ГУ МЧС. Отмечается, что все они были обезврежены.

 Ранее ВСУ уже потеряли за сутки в Курской области 11 HIMARS. Также, по данным Минобороны РФ, противник также лишился 215 танков, 120 БТР и 147 БМП. Кроме того, за все время боев в регионе были ликвидированы 34 690 военнослужащих ВСУ, передает «Национальная служба новостей». 

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В лесу под Курском саперы МЧС России обнаружили и обезвредили 51 суббоеприпас реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На пяти тысячах квадратных метрах был обнаружен 51 суббоеприпас кассетной ракеты HIMARS и самодельное взрывное устройство, сброшенное вражеским беспилотником», — заявили в региональном ГУ МЧС. Отмечается, что все они были обезврежены.  Ранее ВСУ уже потеряли за сутки в Курской области 11 HIMARS. Также, по данным Минобороны РФ, противник также лишился 215 танков, 120 БТР и 147 БМП. Кроме того, за все время боев в регионе были ликвидированы 34 690 военнослужащих ВСУ, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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