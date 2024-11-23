В Перми запустили движение по тоннелю под Транссибирской магистралью возле Перми-2

Сейчас машины могут там проезжать только со стороны площади Гайдара и вокзала Перми II в сторону Паркового
В воскресенье, 24 ноября, в 15:00, в Перми открыто движение по обновленному тоннелю на улице Углеуральской с выездом на 2-ю Шоссейную. Об этом сообщает краевой Минтранс.
«В настоящее время движение осуществляется только в одном направлении — из центра города в микрорайон Парковый. Это связано с тем, что ремонтные работы за пределами тоннеля ещё продолжаются», — сообщили в министерстве.
Уточняется, что власти собираются сообщить дополнительно о сроках окончания строительства и открытии движения по тоннелю в обоих направлениях.
В Перми открыли движение по тоннелю на улице Углеуральской в направлении от центра города к микрорайону Парковый
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