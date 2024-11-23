23 ноября 2024

В Перми запустили движение по тоннелю под Транссибирской магистралью возле Перми-2

В Перми запустили движение через тоннель у железнодорожного вокзала Пермь-II
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас машины могут там проезжать только со стороны площади Гайдара и вокзала Перми II в сторону Паркового
Сейчас машины могут там проезжать только со стороны площади Гайдара и вокзала Перми II в сторону Паркового Фото:

В воскресенье, 24 ноября, в 15:00, в Перми открыто движение по обновленному тоннелю на улице Углеуральской с выездом на 2-ю Шоссейную. Об этом сообщает краевой Минтранс. 

«В настоящее время движение осуществляется только в одном направлении — из центра города в микрорайон Парковый. Это связано с тем, что ремонтные работы за пределами тоннеля ещё продолжаются», — сообщили в министерстве.

Уточняется, что власти собираются сообщить дополнительно о сроках окончания строительства и открытии движения по тоннелю в обоих направлениях. 

В Перми открыли движение по тоннелю на улице Углеуральской в направлении от центра города к микрорайону Парковый
В Перми открыли движение по тоннелю на улице Углеуральской в направлении от центра города к микрорайону Парковый
Фото:

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В воскресенье, 24 ноября, в 15:00, в Перми открыто движение по обновленному тоннелю на улице Углеуральской с выездом на 2-ю Шоссейную. Об этом сообщает краевой Минтранс.  «В настоящее время движение осуществляется только в одном направлении — из центра города в микрорайон Парковый. Это связано с тем, что ремонтные работы за пределами тоннеля ещё продолжаются», — сообщили в министерстве. Уточняется, что власти собираются сообщить дополнительно о сроках окончания строительства и открытии движения по тоннелю в обоих направлениях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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