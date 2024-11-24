Организаторы большой викторины «Опорный край» для многодетных свердловчанок не смогли установить по горячим следам обладательниц квартир и мотоциклов: попытки докричаться до них после церемонии в ККТ «Космос» оказались безуспешны. Зато среди присутствующих были обладатели «Москвичей» и смартфонов, передает корреспондент URA.RU.
Победившие номера сперва назвали со сцены. Потом — когда все закончилось — представитель оргкомитета «Опорного края» Антон Третьяков позвал всех, кто увидел свои номера в списке победителей, получить подарки.
«Мы проверять сейчас ничего не будем. Смотрите на сайте, номера там будут. Если вы совершенно точно увидели свой номер, оставайтесь здесь, будем вас обилечивать. Так плотно стоять вокруг нас необязательно. Пока все не раздадим, не уйдем», — уточнил Третьяков.
Он добавил, что всем, кто живет за пределами Екатеринбурга, подарки поступят в их местное управление соцполитики ко 2 декабря. На момент публикации номера выложили на сайте возглавляемой Третьяковым «Областной газеты», на информресурсе самой викторины их пока нет — как и сведений о пунктах выдачи подарков. За ходом викторины URA.RU следило в режиме онлайн-трансляции.
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