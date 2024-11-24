«До сих пор не верим»: свердловчане с семью детьми получили даром машину. Фото

Свердловчане с семью детьми выиграли «Москвич» в викторине «Опорный край»

24 ноября 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Евгений и Ольга Усмияновы уже придумали, как будут использовать машину Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Семья Усмияновых из Каменска-Уральского (Свердловская область) стала обладателем ценного подарка в рамках дополнительного этапа викторины «Опорный край». Несмотря на то, что у свердловчан уже есть машина — Mazda 5, «Москвич» они продавать не планируют, поделились с URA.RU участники. Ольга и Евгений воспитывают семерых детей и ждут восьмого, они стали счастливчиками, которые оказались в зале во время розыгрыша призов. «До сих пор не верим, что такое возможно», — сказала женщина со сцены. Мужчина же пошутил, что машина достанется ему. После торжества в разговоре с журналистом семейная пара призналась, что у них есть машина, но куда пристроить «Москвич», они уже придумали. «Жена на права пойдет учиться, либо наследникам оставим, у нас сыновья подрастают», — сказали победители. За подарком они планируют приехать 25 ноября. Еще одной победительницей стала Александра Демидова из Екатеринбурга, у женщины пять сыновей. Свердловчанка призналась, что она не ожидала получить смартфон, его женщина планирует отдать ребенку. «У одного из сыновей как сломался телефон, он переживал, что остался без него. Я говорю: „Подожди, подарим в Новый год“. Я очень рада», — поделилась Александра. Победительница осталась довольна праздником, ведь, по ее признанию, не все мамы, находясь в декрете, могут выбраться куда-то. Дополнительный этап викторины «Опорный край» проходил с 15 по 20 ноября. К участию приглашали женщин, поощренных за рождение пяти и более детей знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II и III степени. За тем, как раздавали мотоциклы «Урал», автомобили «Москвич», квартиры и смартфоны, URA.RU следило в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья Усмияновых из Каменска-Уральского (Свердловская область) стала обладателем ценного подарка в рамках дополнительного этапа викторины «Опорный край». Несмотря на то, что у свердловчан уже есть машина — Mazda 5, «Москвич» они продавать не планируют, поделились с URA.RU участники. Ольга и Евгений воспитывают семерых детей и ждут восьмого, они стали счастливчиками, которые оказались в зале во время розыгрыша призов. «До сих пор не верим, что такое возможно», — сказала женщина со сцены. Мужчина же пошутил, что машина достанется ему. После торжества в разговоре с журналистом семейная пара призналась, что у них есть машина, но куда пристроить «Москвич», они уже придумали. «Жена на права пойдет учиться, либо наследникам оставим, у нас сыновья подрастают», — сказали победители. За подарком они планируют приехать 25 ноября. Еще одной победительницей стала Александра Демидова из Екатеринбурга, у женщины пять сыновей. Свердловчанка призналась, что она не ожидала получить смартфон, его женщина планирует отдать ребенку. «У одного из сыновей как сломался телефон, он переживал, что остался без него. Я говорю: „Подожди, подарим в Новый год“. Я очень рада», — поделилась Александра. Победительница осталась довольна праздником, ведь, по ее признанию, не все мамы, находясь в декрете, могут выбраться куда-то. Дополнительный этап викторины «Опорный край» проходил с 15 по 20 ноября. К участию приглашали женщин, поощренных за рождение пяти и более детей знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II и III степени. За тем, как раздавали мотоциклы «Урал», автомобили «Москвич», квартиры и смартфоны, URA.RU следило в режиме онлайн.