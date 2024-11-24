В Екатеринбурге устроили шоу с дорогими подарками, пригласили лишь избранных. Фото

Многодетным свердловчанкам вручили машины, квартиры и мотоциклы

24 ноября 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Инна Плотникова тоже многодетная мать, на празднике вместе с дочкой она исполнила песню Леонида Агутина Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области В Екатеринбурге вновь раздали ценные подарки в рамках викторины «Опорный край». Но на этот раз на машины, квартиры и прочие дорогие презенты могли рассчитывать только женщины, у которых пять и более детей. О том, какое шоу устроили для многодетных матерей, — в фоторепортаже URA.RU. Торжественную церемонию приурочили ко Дню матери и решили провести в ККТ «Космос», где уже и определяли счастливчиков весной 2024 года. Свердловчанки, отмеченные знаком отличия «Материнская доблесть», приехали на торжество со всей области, многие из участниц были с детьми. Фото: Размик Закарян © URA.RU В этот раз награждение победителей решили провести скромно: звездных гостей (полгода назад церемонию вел Леонид Якубович) звать не стали, а предложили гостям насладиться выступлениями местных коллективов и солистов Театра эстрады. Со сцены также прозвучали поздравления от политического вице-губернатора Олега Чемезова, который и сам является многодетным отцом, спикера свердловского заксобрания Людмилы Бабушкиной и главы регионального Союза женщин Ирины Чемезовой. Следом всем присутствующим объяснили правила: детям из многодетных семей предстояло доставать из прозрачного куба свитков с названиями подарков. Далее оставалось дело за компьютером: машина рандомно выбирала числа и показывала их на экране. Подарков было намного меньше, чем в апреле. Тогда свердловчане претендовали на 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал», в этот раз организаторы ограничились 11 дорогостоящими подарками и 500 Xiaomi Redmi 13С. Как только стартовал розыгрыш, участницы тут же взялись за телефоны. Многие из них то и дело сверяли номера в телефоне с теми, что появлялись на экране. Когда всех победителей выбрали, а некоторых даже вызвали на сцену, завершить концерт доверили уральским певцам и танцорам. После церемонии обладателям подарков разрешили подняться на третий этаж, где они могли сразу же оформить призы. По началу возле волонтеров образовалась огромная толпа, но она частично рассеялась после того, как свердловчанкам пообещали, что телефоны они смогут забрать в местном управлении соцполитики. Некоторые решили не стоять в очереди еще и потому, что при себе нужно было иметь паспорт, СНИЛС и ИНН. Кстати, обладателей мотоциклов и квартир на месте не нашлось, поэтому пункт выдачи начал вручать подарки лишь владельцем машин и телефонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вновь раздали ценные подарки в рамках викторины «Опорный край». Но на этот раз на машины, квартиры и прочие дорогие презенты могли рассчитывать только женщины, у которых пять и более детей. О том, какое шоу устроили для многодетных матерей, — в фоторепортаже URA.RU. Торжественную церемонию приурочили ко Дню матери и решили провести в ККТ «Космос», где уже и определяли счастливчиков весной 2024 года. Свердловчанки, отмеченные знаком отличия «Материнская доблесть», приехали на торжество со всей области, многие из участниц были с детьми. В этот раз награждение победителей решили провести скромно: звездных гостей (полгода назад церемонию вел Леонид Якубович) звать не стали, а предложили гостям насладиться выступлениями местных коллективов и солистов Театра эстрады. Со сцены также прозвучали поздравления от политического вице-губернатора Олега Чемезова, который и сам является многодетным отцом, спикера свердловского заксобрания Людмилы Бабушкиной и главы регионального Союза женщин Ирины Чемезовой. Следом всем присутствующим объяснили правила: детям из многодетных семей предстояло доставать из прозрачного куба свитков с названиями подарков. Далее оставалось дело за компьютером: машина рандомно выбирала числа и показывала их на экране. Подарков было намного меньше, чем в апреле. Тогда свердловчане претендовали на 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал», в этот раз организаторы ограничились 11 дорогостоящими подарками и 500 Xiaomi Redmi 13С. Как только стартовал розыгрыш, участницы тут же взялись за телефоны. Многие из них то и дело сверяли номера в телефоне с теми, что появлялись на экране. Когда всех победителей выбрали, а некоторых даже вызвали на сцену, завершить концерт доверили уральским певцам и танцорам. После церемонии обладателям подарков разрешили подняться на третий этаж, где они могли сразу же оформить призы. По началу возле волонтеров образовалась огромная толпа, но она частично рассеялась после того, как свердловчанкам пообещали, что телефоны они смогут забрать в местном управлении соцполитики. Некоторые решили не стоять в очереди еще и потому, что при себе нужно было иметь паспорт, СНИЛС и ИНН. Кстати, обладателей мотоциклов и квартир на месте не нашлось, поэтому пункт выдачи начал вручать подарки лишь владельцем машин и телефонов.