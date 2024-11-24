Неизвестный расстрелял двоих мужчин в ходе уличной драки: главное о стрельбе в Саратовской области

В результате конфликта на дороге мужчина открыл стрельбу в городе Марксе (Саратовская область). Один человек погиб, второй госпитализирован. Полиция объявила план «Перехват» и останавливает все машины в поисках стрелявшего, которому грозит пожизненное. Подробности стрельбы в Саратовской области — в материале URA.RU.
Стрельба в Саратовской области
На улице Победы в Марксе произошел дорожный конфликт. Двое мужчин на «Оке» подрезали Land Cruiser вблизи парка Победы, сообщили в telegram-канале Shot со ссылкой на слова очевидцев.
«Крузак» догнал «Оку», между водителями началась драка. В ходе конфликта водитель Land Cruiser открыл стрельбу из пистолета, сообщает telegram-канал Baza.
Один погибший, один раненый
Водитель «Оки», 33-летний Михаил Кутузов, погиб в результате стрельбы, в него попали две пули. У погибшего остался сын-второклассник.
Второй мужчина, находившийся в машине — 48-летний Алексей Соколовский, был ранен. Он госпитализирован, сообщили в telegram-канале.
«Один из потерпевших скончался на месте, второму оказывается медицинская помощь. После совершения преступления фигурант скрылся», — передает «Пятый канал» сообщение регионального управления Следственного комитета РФ.
Поиски стрелявшего
Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». В случае, если Соколовский не выживет, ему может грозить пожизненное. Полиция установила личность стрелявшего: им оказался 41-летний Рубик Акопян, сообщает Baza. По предварительным данным, стрелявший был вооружен пистолетом Макарова (ПМ) и выпустил минимум пять пуль по пассажирам «Оки». Известно, что ранее он был судим по статье «Причинение вреда здоровью», отметили в telegram-канале 112.
Правоохранительные органы объявили план «Перехват». Стрелявший был объявлен в розыск. Полиция останавливала все машины, поскольку, по одной из версий, мужчина сменил машину и мог уехать в соседний регион. В настоящее время стрелявший задержан, в отношении него проводятся следственные действия.
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