По делу о поставках бракованных деталей «Калашникову» задержан первый фигурант

Директор компании «Интертехника» Алексей Морохов обвинен в поставках бракованных деталей для производства оружия концерном «Калашников». Он является первым фигурантов по делу, говорится в материалах дела.
В них отмечается, что Морохов арестован в Иваново. Данные материалов передает ТАСС.
Ранее стало известно, что следователи Ивановской области возбудили уголовное дело о хищении в особо крупном размере у «Калашникова». Источники в правоохранительных органах сообщали, что при выполнении гособоронзаказа один из подрядчиков концерна закупил дешевые детали, не соответствующие требованиям.
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