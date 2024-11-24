По делу о поставках бракованных деталей «Калашникову» задержан первый фигурант

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Первый фигурант появился в деле о поставках бракованных деталей для концерна «Калашников»
Первый фигурант появился в деле о поставках бракованных деталей для концерна «Калашников» Фото:

Директор компании «Интертехника» Алексей Морохов обвинен в поставках бракованных деталей для производства оружия концерном «Калашников». Он является первым фигурантов по делу, говорится в материалах дела.

В них отмечается, что Морохов арестован в Иваново. Данные материалов передает ТАСС.

Ранее стало известно, что следователи Ивановской области возбудили уголовное дело о хищении в особо крупном размере у «Калашникова». Источники в правоохранительных органах сообщали, что при выполнении гособоронзаказа один из подрядчиков концерна закупил дешевые детали, не соответствующие требованиям.

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Директор компании «Интертехника» Алексей Морохов обвинен в поставках бракованных деталей для производства оружия концерном «Калашников». Он является первым фигурантов по делу, говорится в материалах дела. В них отмечается, что Морохов арестован в Иваново. Данные материалов передает ТАСС. Ранее стало известно, что следователи Ивановской области возбудили уголовное дело о хищении в особо крупном размере у «Калашникова». Источники в правоохранительных органах сообщали, что при выполнении гособоронзаказа один из подрядчиков концерна закупил дешевые детали, не соответствующие требованиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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