В Сочи произошло землетрясение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла Фото:

В воскресенье вечером, 24 ноября, жители Сочи почувствовали подземные толчки. Согласно информации Европейского средиземноморского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 3,9 балла.

«Сегодня, 24 ноября, примерно в 18:30, жители Сочи ощутили подземный толчок. По данным Европейского средиземноморского сейсмического центра, магнитуда составила 3,9 балла», — пишет Sochi24.TV.

Местные жители микрорайонов Мацеста и Макаренко подтвердили факт землетрясения. Кроме того, сообщения о землетрясении поступили и от жителей других районов города, включая улицы Донская, Советская, Благодатная, Есауленко и Пионерская. На данный момент информации о пострадавших нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В воскресенье вечером, 24 ноября, жители Сочи почувствовали подземные толчки. Согласно информации Европейского средиземноморского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 3,9 балла. «Сегодня, 24 ноября, примерно в 18:30, жители Сочи ощутили подземный толчок. По данным Европейского средиземноморского сейсмического центра, магнитуда составила 3,9 балла», — пишет Sochi24.TV. Местные жители микрорайонов Мацеста и Макаренко подтвердили факт землетрясения. Кроме того, сообщения о землетрясении поступили и от жителей других районов города, включая улицы Донская, Советская, Благодатная, Есауленко и Пионерская. На данный момент информации о пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...