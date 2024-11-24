В Сочи произошло землетрясение

В воскресенье вечером, 24 ноября, жители Сочи почувствовали подземные толчки. Согласно информации Европейского средиземноморского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 3,9 балла.
«Сегодня, 24 ноября, примерно в 18:30, жители Сочи ощутили подземный толчок. По данным Европейского средиземноморского сейсмического центра, магнитуда составила 3,9 балла», — пишет Sochi24.TV.
Местные жители микрорайонов Мацеста и Макаренко подтвердили факт землетрясения. Кроме того, сообщения о землетрясении поступили и от жителей других районов города, включая улицы Донская, Советская, Благодатная, Есауленко и Пионерская. На данный момент информации о пострадавших нет.
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