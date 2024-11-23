23 ноября 2024

Боец из ХМАО стал чемпионом мира по MMA

В Ханты-Мансийске прошел чемпионат мира по ММА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гамзат Сиражудинов из Нефтеюганска получил пояс чемпиона мира по ММА
Гамзат Сиражудинов из Нефтеюганска получил пояс чемпиона мира по ММА Фото:

Боец смешанных боевых искусств из Нефтеюганска (ХМАО) Гамзат Сиражудинов стал чемпионом мира по итогам соревнований, которые проходили в Центре развития теннисного спорта в Ханты-Мансийске с 22 по 24 ноября. Награду югорчанину вручил глава региона Руслан Кухарук.

«Чемпионом мира 2024 года становится представитель России из Югры. Гамзат Сиражудинов!», — объявил ринг-анонсер. Югорчанин одержал победу над Омаром Гасайниевым из Дагестана.

Для награждения в октагон был приглашен губернатор Руслана Кухарук. Глава региона вручил Сиражудинову медаль и пояс чемпиона.

В течение трех дней 150 бойцов из 30 стран сражались за звание чемпиона. В последний день соревнований в октагоне встретились 16 финалистов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец смешанных боевых искусств из Нефтеюганска (ХМАО) Гамзат Сиражудинов стал чемпионом мира по итогам соревнований, которые проходили в Центре развития теннисного спорта в Ханты-Мансийске с 22 по 24 ноября. Награду югорчанину вручил глава региона Руслан Кухарук. «Чемпионом мира 2024 года становится представитель России из Югры. Гамзат Сиражудинов!», — объявил ринг-анонсер. Югорчанин одержал победу над Омаром Гасайниевым из Дагестана. Для награждения в октагон был приглашен губернатор Руслана Кухарук. Глава региона вручил Сиражудинову медаль и пояс чемпиона. В течение трех дней 150 бойцов из 30 стран сражались за звание чемпиона. В последний день соревнований в октагоне встретились 16 финалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...