Боец из ХМАО стал чемпионом мира по MMA

Боец смешанных боевых искусств из Нефтеюганска (ХМАО) Гамзат Сиражудинов стал чемпионом мира по итогам соревнований, которые проходили в Центре развития теннисного спорта в Ханты-Мансийске с 22 по 24 ноября. Награду югорчанину вручил глава региона Руслан Кухарук.
«Чемпионом мира 2024 года становится представитель России из Югры. Гамзат Сиражудинов!», — объявил ринг-анонсер. Югорчанин одержал победу над Омаром Гасайниевым из Дагестана.
Для награждения в октагон был приглашен губернатор Руслана Кухарук. Глава региона вручил Сиражудинову медаль и пояс чемпиона.
В течение трех дней 150 бойцов из 30 стран сражались за звание чемпиона. В последний день соревнований в октагоне встретились 16 финалистов.
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