HavaSosyalMedya: российский самолет загорелся во время посадки в Турции

В самолете российской авиакомпании «Азимут» возник пожар во время посадки в аэропорту Антальи, однако пламя было успешно ликвидировано. Инцидент произошел с воздушным судном Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшим рейс из Сочи в столицу Турции, сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya.
«Пожар начался при посадке [самолета]. Огонь, предположительно, начался в двигателе. Наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем», — информирует источник, слова которого приводит РИА Новости.
В результате инцидента временно была закрыта взлетно-посадочная полоса, на которую совершил посадку самолет. Сведений о пострадавших в результате происшествия на данный момент не поступало.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Азимут». Ответ ожидается.
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