24 ноября 2024

HavaSosyalMedya: российский самолет загорелся во время посадки в Турции

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Пожар был успешно ликвидирован, сообщили источники
Пожар был успешно ликвидирован, сообщили источники Фото:

В самолете российской авиакомпании «Азимут» возник пожар во время посадки в аэропорту Антальи, однако пламя было успешно ликвидировано. Инцидент произошел с воздушным судном Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшим рейс из Сочи в столицу Турции, сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya.

«Пожар начался при посадке [самолета]. Огонь, предположительно, начался в двигателе. Наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем», — информирует источник, слова которого приводит РИА Новости.

В результате инцидента временно была закрыта взлетно-посадочная полоса, на которую совершил посадку самолет. Сведений о пострадавших в результате происшествия на данный момент не поступало.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Азимут». Ответ ожидается.

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В самолете российской авиакомпании «Азимут» возник пожар во время посадки в аэропорту Антальи, однако пламя было успешно ликвидировано. Инцидент произошел с воздушным судном Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшим рейс из Сочи в столицу Турции, сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya. «Пожар начался при посадке [самолета]. Огонь, предположительно, начался в двигателе. Наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем», — информирует источник, слова которого приводит РИА Новости. В результате инцидента временно была закрыта взлетно-посадочная полоса, на которую совершил посадку самолет. Сведений о пострадавших в результате происшествия на данный момент не поступало. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Азимут». Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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