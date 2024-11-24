24 ноября 2024

Посол Мельник: Украину ждут самые сложные восемь недель в истории страны

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Трамп может принять решение по Украине в течение восьми недель
Трамп может принять решение по Украине в течение восьми недель Фото:

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник выразил опасения относительно предстоящего периода времени до инаугурации Дональда Трампа в США. Он считает, что эти восемь недель могут стать чрезвычайно сложными для Киева.

«Когда придёт день инаугурации, боюсь, уже будет принято решение [по Украине]», — заявил Мельник. По его словам, сейчас крайне важно для Киева активно взаимодействовать с Трампом, который уже формирует свою политику по конфликту.

Трамп намерен вести диалог с Украиной, следуя условиям, предложенным президентом России Владимиром Путиным при условии прекращения сотрудничества РФ с КНР, написало ранее издание The Guardian. В сообщении указывается, что при решении конфликта на Украине президент США может вступить в переговоры с Великобританией и Евросоюзом.

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Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник выразил опасения относительно предстоящего периода времени до инаугурации Дональда Трампа в США. Он считает, что эти восемь недель могут стать чрезвычайно сложными для Киева. «Когда придёт день инаугурации, боюсь, уже будет принято решение [по Украине]», — заявил Мельник. По его словам, сейчас крайне важно для Киева активно взаимодействовать с Трампом, который уже формирует свою политику по конфликту. Трамп намерен вести диалог с Украиной, следуя условиям, предложенным президентом России Владимиром Путиным при условии прекращения сотрудничества РФ с КНР, написало ранее издание The Guardian. В сообщении указывается, что при решении конфликта на Украине президент США может вступить в переговоры с Великобританией и Евросоюзом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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